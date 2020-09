Elezioni, De Capitani al fianco di Ciresa: “Decoro, ordine e pulizia priorità di ogni sindaco”

Il sindaco di Pescate ha incontrato il candidato di centrodestra, dando alcuni consigli

“Ordine, pulizia, decoro e sicurezza sono temi centrali che ogni sindaco deve garantire”

LECCO – “Il consiglio che voglio dare a Peppino Ciresa quando sarà sindaco è semplice: dare priorità al decoro, l’ordine e la pulizia della città, dal centro ai rioni. Sono cose piccole, ma che i cittadini vedono subito e apprezzano”. Parole di Dante De Capitani, sindaco di Pescate, che oggi pomeriggio, martedì 15 settembre, ha incontrato il candidato sindaco di centrodestra presso la sede elettorale di via Roma per condividere parte della sua esperienza amministrativa. Una sorta di ‘testimonial’ di alcuni temi di lavoro che Ciresa e la sua squadra hanno indicato nel loro programma elettorale.

De Capitani è al suo secondo mandato come sindaco di Pescate, nel 2021, l’anno prossimo, sono previste le nuove elezioni: “Fare il sindaco non è facile – ha commentato incontrando Ciresa – ma da tante, tantissime soddisfazioni. In questo periodo di emergenza sanitaria abbiamo dovuto fare tanto e le difficoltà sono state a volte enormi, ma l’apprezzamento dei cittadini e il loro benessere sono motori di un impegno che rimetterei più volte a disposizione per il mio paese, Pescate. Ricordo che quand’ero consigliere comunale erano venuti a trovarmi i miei suoceri, io ero orgoglioso di Pescate ma loro mi dissero che, nonostante il paese fosse molto bello, era sporco. Lì mi è scattata la molla. Mi son detto che se mai fossi diventato sindaco non avrebbero mai più detto di Pescate: ‘E’ un paese sporco’. Così è stato”.

Ordine, decoro, pulizia e sicurezza sono tra le priorità di Peppino Ciresa, come ricordato: “Durante la campagna elettorale abbiamo fatto il giro di tutti i rioni, abbiamo chiuso ieri con Rancio. La situazione è davvero disastrosa – ha dichiarato – l’amministrazione in questi anni ha totalmente dimenticato i rioni e le aree più periferiche della città. Il cimitero di Rancio è in condizioni pietose, gli ossari sono crollati e nessuno li ha sistemati. Passeggiando per le strade del rione mi hanno fermato tanti, tantissimi residenti chiedendomi di intervenire. Non si può dimenticare così una parte viva e storica della nostra città”.

Per questo motivo tra le proposte di Ciresa c’è quella di eleggere un consigliere ‘rionale’ che si incarichi cioè di monitorare la situazione nei diversi rioni cittadini portando segnalazioni e problemi in Comune. De Capitani ha supportato l’idea: “La politica non si fa solo in consiglio comunale ma sul territorio. Bene l’idea di queste figure che monitorino i rioni lecchesi ma a coordinarli deve essere sempre il sindaco. Sono dell’idea che decoro, ordine e pulizia debbano essere deleghe del primo cittadino” ha detto il sindaco di Pescate.

A conclusione dell’incontro De Capitani ha dato a Ciresa un piccolo omaggio, una maglia con scritto “E’ sempre colpa del sindaco”. “E’ così – ha detto ironicamente il primo cittadino pescatese – anche se non è colpa direttamente sua quando le cose vanno male è il sindaco a risponderne! In bocca al lupo a Peppino Ciresa per il voto”.