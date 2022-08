Elezioni. Due lecchesi candidati con il M5S alla Camera

Giovanni Galimberti ed Elena Calogero tra i candidati scelti dagli iscritti

Capolista il comasco Giovanni Currò, al Senato la milanese Elena Sironi

LECCO / MOLTENO – Sono state pubblicate le liste elettorali del Movimento Cinque Stelle e tra i candidati ci sono due lecchesi: si tratta di Giovanni Galimberti di Molteno ed Elena Calogero di Merate, entrambi attivisti di lunga data del movimento lanciato da Beppe Grillo.

Elena Calogero aveva fondato il meetup di Merate nel 2013 e si era candidata a consigliere alle elezioni amministrative del 2019, curando in prima persona la campagna elettorale. Già consigliere comunale di opposizione a Molteno e candidato alle ultime elezioni a Lecco con il M5S, Giovanni Galimberti è stato invece tra i fondatori dell’associazione Qui Lecco Libera.

Entrambi avevano partecipato alle “parlamentarie” indette dal movimento nella circoscrizione Lombardia 2 dove concorreva uno dei big del movimento, Giovanni Currò, onorevole uscente e vicepresidente della commissione Finanze alla Camera.

Il maggior numero di preferenze (390) sono state ottenute proprio da Currò che sarà capolista seguito da Carmela Colombo (227 voti), attivista comasca del Movimento, per due volte candidata sindaco a Mariano Comense.

Al terzo posto della lista per la Camera ci sarà il lecchese Galimberti (195 voti) e quarta, per alternanza dei sessi, Elena Calogero pur avendo ottenuto più preferenze (225 voti). Saranno candidati supplenti invece Catherine Emilie Alfiniti, che in passato era stata insegnante a Lecco e oggi è residente a Pontida, e Stefano Ronchi di Merate.

I candidati al Senato per la stessa circoscrizione saranno invece Elena Sironi, già candidata sindaco per il movimento a Milano, il consigliere regionale Eugenio Casalino, Silvia Baldina consigliere comunale a Vigevano e Matteo Cattaneo di Milano.