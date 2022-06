Elezioni e referendum, alle 12 affluenza in calo nei Comuni al voto

Nei tre Comuni al voto (Ello, Missaglia e Premana) alle 12 affluenza inferiore rispetto alle precedenti votazioni

Primi dati di affluenza in provincia anche sul referendum, poco sopra al 6% nel lecchese

LECCO – Ecco i primi dati relativi alla domenica di votazioni che si sta svolgendo nel lecchese. Per quanto riguarda le elezioni amministrative sono tre i Comuni al voto in provincia di Lecco ovvero Ello, Missaglia e Premana (qui informazioni e candidati).

Parliamo dell’affluenza al voto che alle 12 ha fatto segnare un calo rispetto al precedente appuntamento elettorale a Ello, dove finora si sono recati ai seggi il 21,26% degli elettori contro il 30,17% registrato nel 2017.

Il dato più basso è a Missaglia dove in mattinata si è espresso il 17,35% degli aventi diritto, era poco di più, il 19,64%, nelle precedenti elezioni.

Affluenza sottotono anche a Premana dove alle 12 aveva votato il 23,22% degli elettori contro il 27,15% alle 12 delle precedenti votazioni. Tra i votanti anche il candidato sindaco Elide Codega, attuale primo cittadino in lizza per la rielezione. Una corsa solitaria la sua perché non ci sono candidati avversari. L’unico scoglio è quello del quorum che dovrà superare il 40%, una soglia ridotta rispetto al passato.

Per i piccoli comuni (fino a 15 mila abitanti) dove è prevista un unico candidato sindaco, è stato infatti abbassato al 40% il quorum previsto per la validità delle elezioni. La novità è stata introdotta con il decreto-legge 4 maggio 2022, n.41 (all’art.6, comma 2 – derogando al comma 10 dell’art.71 del decreto legislativo n.267/2000 limitatamente alle elezioni amministrative del 2022)

“In particolare – chiarisce il Ministero dell’Interno – fermo restando che i voti validi all’unica lista ammessa non devono essere inferiori al 50% dei votanti, sarà sufficiente che il numero dei votanti non sia inferiore al 40% degli elettori (anziché al 50%, come previsto dall’art.71, comma 10 citato)”.

Il referendum

I primi dati riguardanti il referendum dimostrano un’affluenza decisamente bassa, poco sopra il 6% nei comuni lecchesi, secondo il dato provvisorio delle 12.

Nello specifico, l’affluenza per ogni quesito referendario: