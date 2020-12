Elezioni e ricorso. Marelli (PD): “Dopo la sentenza, hanno cambiato idea”

Il segretario del PD sul ricorso presentato dal centrodestra e bocciato dal TAR

“Prima chiedevano di annullare il voto, ora parlano di una verifica. Intanto hanno fatto spendere soldi al Comune”

LECCO – “Il 5 novembre 2020 il centrodestra ha presentato ricorso al TAR ‘contro il Comune di Lecco, in persona del Sindaco pro-tempore’ (e nei confronti dei Consiglieri Comunali non facenti parte delle loro 4 Liste) ‘per l’annullamento delle operazioni e degli atti del procedimento elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Lecco’.

Il TAR ha respinto il ricorso definendolo ‘in parte infondato, in parte inammissibile’.

Dopo la sentenza, il centrodestra ha scritto: ‘La richiesta di valutazione attivata dai rappresentanti delle liste che hanno sostenuto Peppino Ciresa non era un’azione contro l’elezione del candidato Gattinoni ma l’esigenza di ottenere, nelle competenti sedi, quei chiarimenti giuridici che a nostro parere offuscavano la correttezza della procedura elettorale …’

Con il loro ricorso hanno chiesto di annullare il voto. Dopo la sentenza vogliono farci credere che il loro ricorso era semplicemente una richiesta di valutazione.

Complimenti a questi dirigenti che in un mese riescono a smentirsi: dalla richiesta di annullare il voto ad una semplice richiesta di valutazione. Peccato che per riconoscere i fatti e cambiare opinione hanno fatto spendere soldi al Comune di Lecco e allo Stato”.

Alfredo Marelli

Segretario cittadino PD di Lecco