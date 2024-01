Elezioni. Ecco i 49 comuni lecchesi che andranno al voto nel 2024

Oltre la metà dei comuni della provincia chiamati alle urne per rinnovare sindaco e consiglio comunale

Non è ancora stata fissata la data, tra le ipotesi l’8-9 giugno insieme alle elezioni europee

LECCO – 3.697 comuni in tutta Italia andranno al voto la prossima primavera. Ancora da definire le date delle votazioni per il rinnovo di sindaci e consiglio comunale anche se, al momento, l’ipotesi è che si possano svolgere in concomitanza con le elezioni europee dell’8-9 giugno 2024. In Provincia di Lecco sono 49 i comuni (sugli 84 totali) chiamati alle urne per il rinnovo del sindaco, nessuno con popolazione superiore ai 15mila abitanti perciò le elezioni avverranno tutte in un unico turno.

In Regione Lombardia al voto 959 comuni su 1.502, il 64% della regione. Di questi 37 sono sopra i 15mila abitanti (il 4% dei comuni che andranno al voto), quindi con sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Saranno tre i capoluoghi di provincia chiamati al voto: Bergamo, Cremona e Pavia. A Bergamo (119.476 abitanti) il sindaco uscente, Giorgio Gori del Partito Democratico, non potrà ricandidarsi perché ha terminato il suo secondo mandato. Stessa situazione a Cremona (70.841 abitanti) dove Gianluca Galimberti, espressione del centrosinistra, ha guidato la città per dieci anni. A Pavia (70.380 abitanti) il sindaco uscente è Fabrizio Fracassi della Lega.

I comuni lecchesi alle urne

Di seguito i comuni lecchesi che andranno al voto con il numero di abitanti (dati censimento 2021), il nome del sindaco uscente e relativa coalizione.