Elezioni. Elly Schlein e Rossella Muroni a Lecco per sostenere Gattinoni

Energia, competenza, ritmo: il coraggio di cambiare passo

Lunedì 14 settembre in piazza Garibaldi

LECCO – La Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein e la Deputata Rossella Muroni saranno a Lecco nella serata di lunedì 14 settembre per sostenere la candidatura di Mauro Gattinoni a sindaco di Lecco.

“Sono molto felice di essere accompagnato da Elly Schlein e Rossella Muroni, due giovani donne che hanno dimostrato preparazione, energia, coraggio e concretezza – è il commento di Mauro Gattinoni –. La loro storia è una storia di grande attenzione al sociale e all’ambiente, di promozione della sostenibilità, di lotta per i diritti degli ultimi e contrasto alle discriminazioni. Ma soprattutto è la dimostrazione di come si possano tradurre gli ideali in azione politica e amministrativa: insieme parleremo di come rendere Lecco più sostenibile, solidale, inclusiva”.

La serata avrà luogo in piazza Garibaldi. Sul palco insieme alle due ospiti altre quattro donne interverranno su temi fondamentali per la città, in rappresentanza delle quattro liste a sostegno di Mauro Gattinoni: Renata Zuffi per AmbientalMente Lecco su sostenibilità e urbanistica, Vanda Bono per Con la sinistra cambia Lecco su lavoro, sociale e diritti, Alessandra Durante per Fattore Lecco su famiglia, scuola e adolescenza, Francesca Bonacina per il Partito Democratico su sicurezza e turismo.

L’incontro è aperto a tutti: gli interessati sono pregati di presentarsi in piazza Garibaldi alle ore 20.30 per procedere con le misure di sicurezza previste dal protocollo anti-Covid.