Elezioni Europee 2019. I risultati dal lecchese. Trionfa la Lega, seguono PD e Forza Italia

La vittoria del Carroccio che supera il 45% delle preferenze in provincia di Lecco. Il PD al 22%, Forza Italia 8% e M5S al 7%

LECCO – Oltre il 45% delle preferenze, un risultato impressionante quello ottenuto dalla Lega in provincia di Lecco in queste Elezioni Europee che, anche a livello nazionale, marcano in modo evidente la vittoria del Carroccio.

Su 179,3 mila voti totali espressi dagli elettori lecchesi, la Lega ne conquista 78,2 mila. Netto il distacco con il Partito Democratico, il secondo partito votato nel lecchese, che si è fermato a 38 mila preferenze (22,49%).

Gli alleati di governo, il Movimento Cinque Stelle (7,96%), in provincia di Lecco sono superati da Forza Italia (8,77%).

La Lega vince e conquista nuove fette di elettori nel lecchese. Se guardiamo alle politiche del 2018 e la voto delle Regionali lombarde (quando il partito di Salvini aveva ottenuto circa il 33% dei voti in provincia di Lecco) la crescita dei consensi per il Carroccio è evidente.

I leghisti conquistano anche il capoluogo, Lecco, con il 36,7% dei voti mentre il PD si ferma al 27,79%, seppur in ripresa di qualche punto rispetto al voto del 2018 (era al 25,7%).

Simili le percentuali nel secondo grande centro della provincia, Merate, dove la Lega ottiene il 37% dei voti contro il 29% dei democratici e Forza Italia al 10%. Qui il Movimento Cinque Stelle ottiene il 7%. Dati che potrebbero dire già molto a Merate come in altri comuni al voto anche per eleggere i sindaci.

A Oggiono, dove la Lega corre alle comunali con una propria lista, il Carroccio supera il 45% delle preferenze, il PD si ferma al 21%. Lo stesso a Valmadrera dove anche qui, con percentuali simili, la Lega stacca nettamente i democratici.