Elezioni europee, tre lecchesi in corsa per l’europarlamento di Bruxelles

Si vota domenica 26 maggio dalle 7 alle 23. I lecchesi riceveranno una scheda grigia, corrispondenze alla circoscrizione nord Occidentale

In corsa Pietro Fiocchi (Fratelli d’Italia), Marta Casiraghi (Lega) e Alberto Anghileri (La sinistra)

LECCO – Sono tre i lecchesi candidati nella circoscrizione Nord Occidentale alle elezioni europee, in programma domenica 26 maggio, in concomitanza con le elezioni amministrative che vedono chiamati al voto i cittadini residenti in 51 Comuni della Provincia di Lecco.

I lecchesi sono chiamati alle urne per rinnovare i deputati che rappresentano i paesi membri dell’Unione Europa all’interno dell’Europarlamento con sede a Bruxelles e potranno scegliere tra le 16 liste appartenenti alla Circoscrizione Nord Occidentale per un totale di 276 candidati.

Le urne saranno aperte domenica 26 maggio dalle 7 alle 23. Gli elettori riceveranno una scheda di colore grigia, corrispondente alla Circoscrizione Nord Occidentale (di seguito tutte le liste e i candidati).

Tre, come dicevamo, sono i lecchesi in corsa. Si tratta di Pietro Fiocchi, candidato con Fratelli d’Italia, Marta Casiraghi, volto noto della Lega e Alberto Anghileri, in lista con La sinistra. A loro si aggiunge Nicoletta Molinari, nata a Lecco, ma residente a Erba, candidata con Fratelli d’Italia.

Pietro Fiocchi (Fratelli d’Italia)

Nato a Milano nel 1964, Fiocchi è il nono nella lista guidata da Giorgia Meloni.

Sposato e padre di due figli, è presidente e membro del consiglio di amministrazione di Fiocchi of America, azienda europea presente sul mercato Usa da 35 anni ed è anche manager dell’azienda di famiglia, la Fiocchi Munizioni Spa.

Marta Casiraghi (Lega)

E’ quinta nella lista guidata dal vice presidente del Consiglio Matteo Salvini, Marta Casiraghi, 71 anni, per due mandati sindaco a Missaglia, Comune dove ha poi ricoperto dal 2007 al 2012 il ruolo di assessore al Bilancio e poi quello, fino al 2017 di consigliere comunale.

Dal 2012 Casiraghi è assessore esterno alle risorse finanziarie Comune di Nibionno. Un passione politica preceduta prima da un impegno professionale che l’ha vista ricoprire, dal 1972 al 1995, il ruolo di dirigente a vario titolo e per diverse società del Gruppo Dresser Industries di Dallas attiva nel settore del petrolio.

Alberto Anghileri (La sinistra)

E’ invece in corsa per “La sinistra” Alberto Anghileri, quarto dietro la capolista Eleonora Cirant. Nato a Lecco il 24 ottobre 1953, Anghileri è un volto noto del panorama politico lecchese.

Dal 2015 è consigliere comunale a Lecco. Ha svolto prima il ruolo di segretario generale della Fiom di Lecco e poi della Cgil di Lecco, diventando infine responsabile dei progetti di cooperazione internazionale della Cgil Lombardia. Impegnato nel volontariato internazionale, è tra i fondatori dell’associazione Mir Sada di Lecco che dai tempi della guerra nella ex Jugoslavia si occupa di aiuti umanitari e affidi a distanza in Serbia.

TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD OVEST

POPOLARI PER L’ITALIA

ALESSANDRA FERRARA 22/08/1959 CHIAVARI

PIERO PIROVANO 04/06/1941 MILANO

GIORGIO AGNELLINI 29/12/1955 BRESCIA

PAOLA EVANGELISTI 04/07/1965 NAPOLI

GIUSEPPE PRETE 18/09/1960 LECCE

ADDOLORATA LONGO 23/01/1952 FOGGIA

NOEMI PAOLA RICCARDI 24/04/1966 FONDI (LT)

MAURIZIO CARLO GIUSEPPE IMBIMBO 01/08/1974 MILANO

EMANUELA PETER 19/05/1969 LIVORNO

FABRIZIO SCARAVELLA 01/08/1961 PIACENZA

SONIA VICINO 05/09/1981 PINEROLO

LUCA DAMIAN 17/08/1968 LA SPEZIA

MARIA LEONE 15/11/1966 MILANO

GIANMARIO LUIGI FERRAMONTI 03/09/1953 VALSAVIORE

DELIA MILANESIO 29/03/1975 PINEROLO

MARKUS JOHANNES KRIENKE 28/02/1978 GRUEN STADT (GERMANIA)

ENRICO MARIA TACCHI 08/12/1951 BUSTO ARSIZIO

+ EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE ITALIA

BENEDETTO DELLA VEDOVA 03/04/1962 SONDRIO

SILVJA MANZI 24/07/1973 FOGGIA

PAOLA LETIZIA COGGI DETTA PAOLA TESTORI 03/05/1953 COMO

MARCO MARAZZI 17/01/1969 TERRACINA

GIULIA PASTORELLA 05/06/1986 MILANO

GABRIELE MOLINARI 22/06/1975 VERCELLI

DINO GUIDO RINOLDI 18/11/1951 SACILE

CRISTINA BAGNOLI 13/01/1982 SIENA

MAURIZIA BERTONCINO 14/05/1965 TORINO

IGOR BONI 10/05/1968 TORINO

BARA INOUSSA 01/01/1969 BEGUEDO (BURKINA FASO)

ELENA MARCELLINO 18/09/1976 CARMAGNOLA

ALESSANDRA MICALIZZI 05/11/1978 CATANIA

STEFANO MORCELLI 08/05/1992 SONDALO

LIA ORFEI 13/10/1974 ROMA

MIRKO PAULON 30/09/1974 COMO

DANIELA POGGIO 30/05/1975 ACQUI TERME

MARCO DE ANDREIS 14/02/1955 ROMA

LORENZO TOSA 23/09/1983 GENOVA

MARTINA RIVA 05/02/1993 MILANO

PARTITO COMUNISTA

MARCO RIZZO 12/10/1959 TORINO

LAURA BERGAMINI 14/05/1960 PARMA

GUIDO RICCI 22/04/1960 GENOVA

GIOVANNINA BASTONE 12/01/1960 CARFIZZI (KR)

LORENZO LANG 05/04/1993 ROMA

SILVIA STEFANI 21/07/1963 GENOVA

GEORGIOS APOSTOLOU 10/07/1954 ATENE (GRECIA)

ROSA DE MATTEIS 03/05/1967 GALLIPOLI

CIRO MASSIMO ARGENTINO 27/05/1971 TORINO

ELEONORA D’ANTONI 24/03/1957 ROMA

LUCA RICALDONE 08/03/1964 MILANO

INGRID SATTEL 26/10/1937 KAISERSLAUTERN (GERMANIA)

ANGELO DAVOLI 08/01/1960 GENOVA

LAURA BIANCINI 26/07/1947 ROMA

GRAZIANO GULLOTTA 30/09/1986 CATANIA

LUCIA FIRMANI 22/10/1963 ROMA

GIOVANNI BARBIERI 12/06/1985 PALERMO

MARIA EUGENIA SCARAMOZZINO 04/09/1992 TORINO

CANZIO GIUSEPPE VISENTIN 23/04/1957 PADERNO DUGNANO (MI)

DANIELA GIANNINI 22/02/1961 ROMA

POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE

PAOLO ALLI 06/07/1950 LEGNANO

GABRIELLA D’AMATO 01/02/1970 MONDRAGONE

GIANCARLO ARCHETTI 03/01/1957 BRESCIA

SILVIA CAMILLA AVAGNINA 14/06/1993 CHIAVARI (GE)

MARCO GHIRARDELLO 28/10/1989 TORINO

CRISTINA LAGANA’ 01/01/1978 TRESCORE BALNEARIO

LUCA AVAGNINA 28/03/1960 TORINO

EMANUELA PONGILUPPI ELEUTERI 08/06/1968 ROMA

MAURIZIO BERGER 17/02/1970 PINEROLO

GIULIANA GHIONE 02/03/1973 PINEROLO

MARKO RUS 09/10/1942 LUBIANA (SLOVENIA)

SANDRA MARGARETTA ANNA BONANNI 27/04/1967 OTTAWA (CANADA)

GIOVANNI GRASSO 25/01/1990 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

STEFANIA PARMA 09/09/1964 BRESCIA

SALVATORE ANGELO PINTUS 14/03/1948 VILLA SAN GIOVANNI

MARA FESTA 02/03/1969 TORINO

ROBERTO FRECENTESE 07/06/1954 AREZZO

MARGHERITA RUFFINO 02/08/1948 CANALE

PARTITO PIRATA

LUIGI DI LIBERTO 24/05/1952 TORINO

CRISTINA DIANA BARGU 26/01/1994 BACAU (ROMANIA)

ALESSANDRO CIOFINI 17/01/1971 AREZZO

MONICA AMICI 26/06/1966 ROMA

PAUL STEPHEN BORILE 16/02/1964 DEARBORN (USA)

SARA BONANNO 06/10/1964 BRESCIA

FABIO AARON BRANCOTTI 13/03/1964 SEREGNO

STEFANIA CALCAGNO 08/08/1970 GENOVA

LUIGI GUBELLO 01/12/1991 PORTOGRUARO (VE)

VALENTINA PIATTELLI 12/06/1972 FIRENZE

MARCO CIURCINA 05/02/1965 ROMA

MARIA CHIARA PIEVATOLO 12/07/1963 FIRENZE

CARLO PIANA 25/09/1968 OMEGNA

ROSARIA TALARICO 19/04/1978 CATANZARO

MARCO ANSELMO LUCA CALAMARI 17/09/1955 LUCCA

ARAM GUREKIAN 23/06/1970 MONTEBELLUNA (TV)

FELICE ZINGARELLI 19/06/1964 ANDRIA

EUROPA VERDE

ELENA EVA MARIA GRANDI 08/02/1960 MILANO

DOMENICO FINIGUERRA 03/09/1971 MILANO

FRANCESCA DRUETTI 02/02/1983 MONCALIERI

ANTONIO CAPUTO 12/10/1949 GINESTRA

SILVIA PARODI 29/05/1972 GENOVA

MAURIZIO PARODI 29/12/1956 PONTREMOLI

DARIO BALOTTA 12/08/1953 GRONTARDO

ILARIA BARBONETTI 01/03/1984 MILANO

GIUSEPPE CIVATI DETTO PIPPO 04/08/1975 MONZA

MARTINA COMPARELLI 11/05/1993 MILANO

PAOLO CROSIGNANI 21/07/1948 NOVARA

VERONICA DINI 31/05/1974 FIRENZE

ENRICO FEDRIGHINI DETTO FEDRI 07/06/1959 CASTELLAMMARE DI STABIA

ANTONIO LIMARDI 01/09/1965 ASTI

MARCO MORO 16/08/1961 PADOVA

TIZIANA MOSSA 29/05/1978 TORINO

MARIA SILVIA ANGELA CONCETTA PETTINICCHIO 07/05/1971 MILANO

PAOLO PINZUTI 22/08/1978 TRADATE

BENEDETTA RINALDI 10/04/1984 TIRANO

CHIARA ROSSINI 19/03/1975 BRESCIA

“LA SINISTRA”: RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA – SINISTRA ITALIANA

ELEONORA CIRANT 09/09/1973 MILANO

MASSIMO AMATO 12/05/1963 MILANO

MARIA GABRIELLA BRANCA 13/05/1957 SAN CANZIAN D’ISONZO

ALBERTO ANGHILERI 24/10/1953 LECCO

CRISTINA ELISA CATTAFESTA 26/06/1956 MILANO

ROSARIO CARVELLI 29/06/1978 GENOVA

VALENTINA CERA 29/10/1981 MONCALIERI

PAOLO FERRERO 17/11/1960 POMARETTO

SILVANA CESANI 28/02/1955 MILANO

ANIELLO FIERRO 18/10/1983 CUNEO

CHIARA GIORDANO 23/03/1981 AOSTA

ROBERTO POMPILIO GIUDICI DETTO CANTU’ 28/12/1952 CANTU’

SONIA MODENESE 29/07/1967 BIELLA

LUCA MASSIRONI 24/11/1992 SESTO SAN GIOVANNI

DANIELA PADOAN 25/11/1958 BOLOGNA

PAOLO NARCISI 01/05/1963 PINEROLO

RAHEL SEREKE DETTA RACHELA 23/02/1978 ROMA

ARGYRIOS PANAGOPOULOS DETTO ARGIRIS 04/11/1961 ATENE (GRECIA)

CRISTINA TORLI 06/08/1976 GAVARDO

MIRKO RAUSO 04/03/1978 POTENZA

FORZA ITALIA

SILVIO BERLUSCONI 29/09/1936 MILANO

LARA COMI 18/02/1983 GARBAGNATE MILANESE

MASSIMILIANO SALINI 11/03/1973 SORESINA

GIUSEPPINA VERSACE DETTA GIUSY 20/05/1977 REGGIO DI CALABRIA

ANNALISA BARONI 20/10/1959 MANTOVA

DANIELA RUFFINO 07/02/1959 TORINO

AMIR ATROUS 25/03/1992 CASTELVETRANO

SALVATORE BARBAGALLO 01/06/1969 CATANIA

DAMIANO BORMOLINI 22/12/1965 LIVIGNO

CINZIA MARIA BOSSO 15/07/1966 PINEROLO

BENEDETTA GAIA COSMI 09/09/1983 VELLETRI

ELISABETTA FATUZZO 17/09/1968 VERCELLI

FRANCESCO GRAGLIA DETTO FRANCO 10/07/1969 FOSSANO

MASSIMILIANO GRIMALDI 31/08/1966 BERGAMO

MATTEO MOTTA 16/11/1970 MILANO

ROBERTA PAPARATTO 12/01/1986 REGGIO NELL’EMILIA

MAURO PAROLINI DETTO MAURO 17/05/1958 DESENZANO DEL GARDA

MARIA ROSA ASSUNTA PORTA 18/08/1961 NOVI LIGURE

PIETRO TATARELLA 13/09/1983 MILANO

CLAUDIA TOSO 06/03/1975 MILANO

FRATELLI D’ITALIA

GIORGIA MELONI 15/01/1977 ROMA

FRANCESCO ALBERONI 31/12/1929 BORGONOVO VAL TIDONE

GIOVANNI BERRINO DETTO GIANNI 07/05/1964 SANREMO

FABRIZIO BERTOT 23/02/1967 TORINO

UBALDO EMILIO BORCHI 30/07/1958 GENOVA

MARINA CHIARELLI DETTA MARINA 30/12/1975 NOVARA

NOVELLA FERRINI 05/08/1975 IVREA

CARLO FIDANZA 21/09/1976 SAN BENEDETTO DEL TRONTO

PIETRO FIOCCHI 22/05/1964 MILANO

AGOSTINO GHIGLIA 04/07/1965 TORINO

ROSARIA LOMBARDI 09/11/1964 FOGGIA

STEFANO GIOVANNI MAULLU DETTO MAULLO 15/03/1962 MILANO

NICOLETTA MOLINARI 13/04/1970 LECCO

FEDERICA PICCHI 18/01/1975 LA SPEZIA

MAFALDA POLI 27/02/1970 LATISANA

PAOLA RENATA RADAELLI 06/12/1960 MILANO

GIUSEPPE ROMELE 18/03/1951 PISOGNE

ROBERTO ROSSO 20/09/1960 CASALE MONFERRATO

MAURIZIA ROTA 03/09/1959 MILANO

DANIELA GARNERO SANTANCHE’ 07/04/1961 CUNEO

MOVIMENTO 5 STELLE

MARIA ANGELA DANZI’ DETTA MARIANGELA 05/07/1957 LIBRIZZI

EUGENIO CASALINO 11/04/1964 SONDRIO

ELEONORA EVI 20/11/1983 MILANO

TIZIANA BEGHIN 04/02/1971 GENOVA

SILVIA MALIVINDI 04/12/1982 BORDIGHERA

CHRISTIAN DI FEO 21/10/1985 SORESINA

PAOLA MACCHI 23/03/1959 GALLARATE

MARCELLA GILARDONI 08/07/1964 TORINO

ANDREA TOGNO 01/10/1978 GIUSSANO

GIUSEPPE RENATO MASTRUZZO 08/06/1957 NISCEMI

DANIELE TROMBONI 07/05/1986 MILANO

PAOLA PIZZIGHINI 17/09/1964 PARMA

ALESSANDRO DI PIERRO 28/05/1986 MONCALIERI

MARCO MESMAEKER DETTO MES 09/11/1990 GENOVA

ANDREA PALUMBO 26/12/1987 TORINO

SIMONA BARELLO 08/09/1978 TORINO

NICOLA CLERICI 13/06/1977 SAVIGLIANO

MARIA CRISTINA MIGLIORE 09/01/1961 CUNEO

MONICA FERRARIS 24/11/1982 GAZZANIGA

PIERO PUOZZO 02/08/1972 TORINO

CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE

SIMONE DI STEFANO 12/08/1976 ROMA

ANGELA DE ROSA 17/08/1973 TORRE DEL GRECO

MASSIMILIANO PANERO 02/09/1972 SAVIGLIANO

ELISABETTA BERTA 26/06/1959 VERCELLI

RONNI BOTTAZZI 16/02/1991 MANTOVA

LORENZO CAFARCHIO 09/07/1990 VOGHERA

SERGIO CARU’ 08/07/1946 BERGAMO

CRISTINA CASSARIN 13/02/1964 TORINO

ALLEGRA MIRIAM CAVALLI 12/06/1986 MILANO

PAOLO CIANALINO 14/06/1969 TORINO

GIUSEPPE LAURIA DETTO BEPPE 03/05/1961 CUNEO

PATRIZIA LIBERALE 17/02/1961 TORINO

ADRIANA MANTOAN 18/01/1964 TORINO

MARCO MORI 29/09/1978 RAPALLO (GE)

MORENA POLLINI 02/01/1974 VARESE

MARCO RACCA 01/09/1983 CHIERI

STEFANO SCOPACASA 31/08/1992 AOSTA

LUCIA SICILIANO 15/12/1956 ANTONIMINA

GIULIA ZENESINI 13/09/1992 DESENZANO DEL GARDA

LEGA SALVINI PREMIER

MATTEO SALVINI 09/03/1973 MILANO

HEIDI MONICA ANDREINA 27/07/1967 SARNICO

MARCO CAMPOMENOSI 02/09/1975 GENOVA

ALESSANDRA CAPPELLARI 01/05/1976 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

MARTA CASIRAGHI 14/02/1948 MISSAGLIA

DANTE CATTANEO DETTO DANTE 07/05/1983 RHO

ANGELO CIOCCA DETTO COCCIA 28/06/1975 PAVIA

GIANNA GANCIA IN CALDEROLI 31/12/1972 BRA

DANILO OSCAR LANCINI 15/10/1965 ROVATO

PIETRO ANTONIO MARRAPODI 19/08/1973 CASIGNANA

LAURA MOLTENI 29/07/1960 MILANO

ALESSANDRO PANZA 15/05/1982 DOMODOSSOLA

VITTORIA POGGIO 21/12/1952 ALESSANDRIA

CRISTINA PORRO 19/11/1971 ALBENGA

MARCO RACCA 02/02/1982 SAVIGLIANO

PAOLO SAMMARITANI 19/07/1959 AOSTA

SILVIA SERAFINA SARDONE DETTA NARDONE DETTA SILVIA 25/12/1982 MILANO

ISABELLA TOVAGLIERI 25/06/1987 BUSTO ARSIZIO

STEFANIA ZAMBELLI 06/04/1971 SALO’

MARCO ZANNI 11/07/1986 LOVERE

FORZA NUOVA

ROBERTO FIORE 15/04/1959 ROMA

ROBERTA PERRONE 06/12/1978 MILANO

DUILIO CANU 24/05/1969 MILANO

ANGELA VERDICCHIO 17/05/1990 LECCE

SALVATORE FERRARA 02/09/1963 BRESCIA

PERLA POLEZZO 08/08/1972 MILANO

STEFANO ROSARIO SAIJA 29/03/1973 TORINO

FRANCESCA FRIGERIO 15/07/1966 COMO

CLAUDIO NEGRINI 08/09/1955 SERMIDE

CARMELA CORTESE 06/05/1972 MADDALONI

VINCENZO SANTANGELO 12/05/1971 ASTI

FRANCESCA MORUCCHIO 14/07/1981 TORINO

ANDREA MORETTI 14/11/1945 AMEGLIA

ANTONELLA BOTTARELLI 20/09/1961 CITTIGLIO

PARTITO ANIMALISTA ITALIANO

CRISTIANO CERIELLO 04/07/1974 NAPOLI

ISABELLA CAMPANA 02/04/1982 CARIATI (CS)

ALBERTO MUSACCHIO 13/01/1961 CUNEO

ANNA TONIA RAVICINI 10/05/1966 BOUSSU’ (BELGIO)

DANIELA RINALDINI 25/03/1972 NAPOLI

ANNUNZIATA BRUNO 29/05/1967 NOCERA INFERIORE (SA)

ALBERTO MONTORO 31/03/1967 NOCERA INFERIORE (SA)

LUISANTONIO ZANIN 19/09/1987 MAROSTICA (VI)

PARTITO DEMOCRATICO

GIULIANO PISAPIA 20/05/1949 MILANO

IRENE TINAGLI 16/04/1974 EMPOLI

ANTONIO ENRICO MORANDO 30/09/1950 ARQUATA SCRIVIA

PATRIZIA FERMA FRANCESCA TOIA 17/03/1950 POGLIANO MILANESE

BRANDO MARIA BENIFEI DETTO BRANDO DETTO BONIFEI 01/01/1986 LA SPEZIA

MERCEDES BRESSO 12/07/1944 SANREMO

CATERINA AVANZA 06/04/1981 BRESCIA

GIULIANO FACCANI 21/09/1949 IMOLA

MONICA BERSANETTI 08/05/1959 FERRARA

PIERO GRAGLIA 18/04/1963 SANREMO

IVANA BORSOTTO 18/11/1965 FOSSANO

PIERFRANCESCO MAJORINO 14/05/1973 MILANO

EDDA CROSA 28/08/1957 BORGOSESIA

GIOVANNI FARINA DETTO GIANNI 10/01/1941 CAIOLO

ANNA MASTROMARINO 19/04/1975 TORINO

PIER LUIGI MOTTINELLI DETTO GIGI 12/01/1964 CEDEGOLO

ANGELICA RADICCHI 12/09/1989 GENOVA

CARMINE PACENTE 01/09/1978 VALLO DELLA LUCANIA

ERNESTINA SIGNORONI LOMI DETTA TINA 12/01/1947 LODI

DANIELE VIOTTI 08/03/1974 ALESSANDRIA

AUTONOMIE PER L’EUROPA

MARCO GHELLER 21/06/1985 AOSTA

ISA MAGGI 10/10/1957 LINAROLO

GIACOMO LOMBARDO 26/05/1943 CRISSOLO