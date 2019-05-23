Elezioni europee, tre lecchesi in corsa per l’europarlamento di Bruxelles

Si vota domenica 26 maggio dalle 7 alle 23. I lecchesi riceveranno una scheda grigia, corrispondenze alla circoscrizione nord Occidentale
In corsa Pietro Fiocchi (Fratelli d’Italia), Marta Casiraghi (Lega) e Alberto Anghileri (La sinistra)
LECCO – Sono tre i lecchesi candidati nella circoscrizione Nord Occidentale alle elezioni europee, in programma domenica 26 maggio, in concomitanza con le elezioni amministrative che vedono chiamati al voto i cittadini residenti in 51 Comuni della Provincia di Lecco.
I lecchesi sono chiamati alle urne per rinnovare i deputati che rappresentano i paesi membri dell’Unione Europa all’interno dell’Europarlamento con sede a Bruxelles e potranno scegliere tra le 16 liste appartenenti alla Circoscrizione Nord Occidentale per un totale di 276 candidati.
Le urne saranno aperte domenica 26 maggio dalle 7 alle 23. Gli elettori riceveranno una scheda di colore grigia, corrispondente alla Circoscrizione Nord Occidentale (di seguito tutte le liste e i candidati).
Tre, come dicevamo, sono i lecchesi in corsa. Si tratta di Pietro Fiocchi, candidato con Fratelli d’Italia, Marta Casiraghi, volto noto della Lega e Alberto Anghileri, in lista con La sinistra. A loro si aggiunge Nicoletta Molinari, nata a Lecco, ma residente a Erba, candidata con Fratelli d’Italia.
Pietro Fiocchi (Fratelli d’Italia)
Nato a Milano nel 1964, Fiocchi è il nono nella lista guidata da Giorgia Meloni.
Sposato e padre di due figli, è presidente e membro del consiglio di amministrazione di Fiocchi of America, azienda europea presente sul mercato Usa da 35 anni ed è anche manager dell’azienda di famiglia, la Fiocchi Munizioni Spa.
Marta Casiraghi (Lega)
E’ quinta nella lista guidata dal vice presidente del Consiglio Matteo Salvini, Marta Casiraghi, 71 anni, per due mandati sindaco a Missaglia, Comune dove ha poi ricoperto dal 2007 al 2012 il ruolo di assessore al Bilancio e poi quello, fino al 2017 di consigliere comunale.
Dal 2012 Casiraghi è assessore esterno alle risorse finanziarie Comune di Nibionno. Un passione politica preceduta prima da un impegno professionale che l’ha vista ricoprire, dal 1972 al 1995, il ruolo di dirigente a vario titolo e per diverse società del Gruppo Dresser Industries di Dallas attiva nel settore del petrolio.
Alberto Anghileri (La sinistra)
E’ invece in corsa per “La sinistra” Alberto Anghileri, quarto dietro la capolista Eleonora Cirant. Nato a Lecco il 24 ottobre 1953, Anghileri è un volto noto del panorama politico lecchese.
Dal 2015 è consigliere comunale a Lecco. Ha svolto prima il ruolo di segretario generale della Fiom di Lecco e poi della Cgil di Lecco, diventando infine responsabile dei progetti di cooperazione internazionale della Cgil Lombardia. Impegnato nel volontariato internazionale, è tra i fondatori dell’associazione Mir Sada di Lecco che dai tempi della guerra nella ex Jugoslavia si occupa di aiuti umanitari e affidi a distanza in Serbia.
TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD OVEST
POPOLARI PER L’ITALIA
ALESSANDRA FERRARA 22/08/1959 CHIAVARI
PIERO PIROVANO 04/06/1941 MILANO
GIORGIO AGNELLINI 29/12/1955 BRESCIA
PAOLA EVANGELISTI 04/07/1965 NAPOLI
GIUSEPPE PRETE 18/09/1960 LECCE
ADDOLORATA LONGO 23/01/1952 FOGGIA
NOEMI PAOLA RICCARDI 24/04/1966 FONDI (LT)
MAURIZIO CARLO GIUSEPPE IMBIMBO 01/08/1974 MILANO
EMANUELA PETER 19/05/1969 LIVORNO
FABRIZIO SCARAVELLA 01/08/1961 PIACENZA
SONIA VICINO 05/09/1981 PINEROLO
LUCA DAMIAN 17/08/1968 LA SPEZIA
MARIA LEONE 15/11/1966 MILANO
GIANMARIO LUIGI FERRAMONTI 03/09/1953 VALSAVIORE
DELIA MILANESIO 29/03/1975 PINEROLO
MARKUS JOHANNES KRIENKE 28/02/1978 GRUEN STADT (GERMANIA)
ENRICO MARIA TACCHI 08/12/1951 BUSTO ARSIZIO
+ EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE ITALIA
BENEDETTO DELLA VEDOVA 03/04/1962 SONDRIO
SILVJA MANZI 24/07/1973 FOGGIA
PAOLA LETIZIA COGGI DETTA PAOLA TESTORI 03/05/1953 COMO
MARCO MARAZZI 17/01/1969 TERRACINA
GIULIA PASTORELLA 05/06/1986 MILANO
GABRIELE MOLINARI 22/06/1975 VERCELLI
DINO GUIDO RINOLDI 18/11/1951 SACILE
CRISTINA BAGNOLI 13/01/1982 SIENA
MAURIZIA BERTONCINO 14/05/1965 TORINO
IGOR BONI 10/05/1968 TORINO
BARA INOUSSA 01/01/1969 BEGUEDO (BURKINA FASO)
ELENA MARCELLINO 18/09/1976 CARMAGNOLA
ALESSANDRA MICALIZZI 05/11/1978 CATANIA
STEFANO MORCELLI 08/05/1992 SONDALO
LIA ORFEI 13/10/1974 ROMA
MIRKO PAULON 30/09/1974 COMO
DANIELA POGGIO 30/05/1975 ACQUI TERME
MARCO DE ANDREIS 14/02/1955 ROMA
LORENZO TOSA 23/09/1983 GENOVA
MARTINA RIVA 05/02/1993 MILANO
PARTITO COMUNISTA
MARCO RIZZO 12/10/1959 TORINO
LAURA BERGAMINI 14/05/1960 PARMA
GUIDO RICCI 22/04/1960 GENOVA
GIOVANNINA BASTONE 12/01/1960 CARFIZZI (KR)
LORENZO LANG 05/04/1993 ROMA
SILVIA STEFANI 21/07/1963 GENOVA
GEORGIOS APOSTOLOU 10/07/1954 ATENE (GRECIA)
ROSA DE MATTEIS 03/05/1967 GALLIPOLI
CIRO MASSIMO ARGENTINO 27/05/1971 TORINO
ELEONORA D’ANTONI 24/03/1957 ROMA
LUCA RICALDONE 08/03/1964 MILANO
INGRID SATTEL 26/10/1937 KAISERSLAUTERN (GERMANIA)
ANGELO DAVOLI 08/01/1960 GENOVA
LAURA BIANCINI 26/07/1947 ROMA
GRAZIANO GULLOTTA 30/09/1986 CATANIA
LUCIA FIRMANI 22/10/1963 ROMA
GIOVANNI BARBIERI 12/06/1985 PALERMO
MARIA EUGENIA SCARAMOZZINO 04/09/1992 TORINO
CANZIO GIUSEPPE VISENTIN 23/04/1957 PADERNO DUGNANO (MI)
DANIELA GIANNINI 22/02/1961 ROMA
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
PAOLO ALLI 06/07/1950 LEGNANO
GABRIELLA D’AMATO 01/02/1970 MONDRAGONE
GIANCARLO ARCHETTI 03/01/1957 BRESCIA
SILVIA CAMILLA AVAGNINA 14/06/1993 CHIAVARI (GE)
MARCO GHIRARDELLO 28/10/1989 TORINO
CRISTINA LAGANA’ 01/01/1978 TRESCORE BALNEARIO
LUCA AVAGNINA 28/03/1960 TORINO
EMANUELA PONGILUPPI ELEUTERI 08/06/1968 ROMA
MAURIZIO BERGER 17/02/1970 PINEROLO
GIULIANA GHIONE 02/03/1973 PINEROLO
MARKO RUS 09/10/1942 LUBIANA (SLOVENIA)
SANDRA MARGARETTA ANNA BONANNI 27/04/1967 OTTAWA (CANADA)
GIOVANNI GRASSO 25/01/1990 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
STEFANIA PARMA 09/09/1964 BRESCIA
SALVATORE ANGELO PINTUS 14/03/1948 VILLA SAN GIOVANNI
MARA FESTA 02/03/1969 TORINO
ROBERTO FRECENTESE 07/06/1954 AREZZO
MARGHERITA RUFFINO 02/08/1948 CANALE
PARTITO PIRATA
LUIGI DI LIBERTO 24/05/1952 TORINO
CRISTINA DIANA BARGU 26/01/1994 BACAU (ROMANIA)
ALESSANDRO CIOFINI 17/01/1971 AREZZO
MONICA AMICI 26/06/1966 ROMA
PAUL STEPHEN BORILE 16/02/1964 DEARBORN (USA)
SARA BONANNO 06/10/1964 BRESCIA
FABIO AARON BRANCOTTI 13/03/1964 SEREGNO
STEFANIA CALCAGNO 08/08/1970 GENOVA
LUIGI GUBELLO 01/12/1991 PORTOGRUARO (VE)
VALENTINA PIATTELLI 12/06/1972 FIRENZE
MARCO CIURCINA 05/02/1965 ROMA
MARIA CHIARA PIEVATOLO 12/07/1963 FIRENZE
CARLO PIANA 25/09/1968 OMEGNA
ROSARIA TALARICO 19/04/1978 CATANZARO
MARCO ANSELMO LUCA CALAMARI 17/09/1955 LUCCA
ARAM GUREKIAN 23/06/1970 MONTEBELLUNA (TV)
FELICE ZINGARELLI 19/06/1964 ANDRIA
EUROPA VERDE
ELENA EVA MARIA GRANDI 08/02/1960 MILANO
DOMENICO FINIGUERRA 03/09/1971 MILANO
FRANCESCA DRUETTI 02/02/1983 MONCALIERI
ANTONIO CAPUTO 12/10/1949 GINESTRA
SILVIA PARODI 29/05/1972 GENOVA
MAURIZIO PARODI 29/12/1956 PONTREMOLI
DARIO BALOTTA 12/08/1953 GRONTARDO
ILARIA BARBONETTI 01/03/1984 MILANO
GIUSEPPE CIVATI DETTO PIPPO 04/08/1975 MONZA
MARTINA COMPARELLI 11/05/1993 MILANO
PAOLO CROSIGNANI 21/07/1948 NOVARA
VERONICA DINI 31/05/1974 FIRENZE
ENRICO FEDRIGHINI DETTO FEDRI 07/06/1959 CASTELLAMMARE DI STABIA
ANTONIO LIMARDI 01/09/1965 ASTI
MARCO MORO 16/08/1961 PADOVA
TIZIANA MOSSA 29/05/1978 TORINO
MARIA SILVIA ANGELA CONCETTA PETTINICCHIO 07/05/1971 MILANO
PAOLO PINZUTI 22/08/1978 TRADATE
BENEDETTA RINALDI 10/04/1984 TIRANO
CHIARA ROSSINI 19/03/1975 BRESCIA
“LA SINISTRA”: RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA – SINISTRA ITALIANA
ELEONORA CIRANT 09/09/1973 MILANO
MASSIMO AMATO 12/05/1963 MILANO
MARIA GABRIELLA BRANCA 13/05/1957 SAN CANZIAN D’ISONZO
ALBERTO ANGHILERI 24/10/1953 LECCO
CRISTINA ELISA CATTAFESTA 26/06/1956 MILANO
ROSARIO CARVELLI 29/06/1978 GENOVA
VALENTINA CERA 29/10/1981 MONCALIERI
PAOLO FERRERO 17/11/1960 POMARETTO
SILVANA CESANI 28/02/1955 MILANO
ANIELLO FIERRO 18/10/1983 CUNEO
CHIARA GIORDANO 23/03/1981 AOSTA
ROBERTO POMPILIO GIUDICI DETTO CANTU’ 28/12/1952 CANTU’
SONIA MODENESE 29/07/1967 BIELLA
LUCA MASSIRONI 24/11/1992 SESTO SAN GIOVANNI
DANIELA PADOAN 25/11/1958 BOLOGNA
PAOLO NARCISI 01/05/1963 PINEROLO
RAHEL SEREKE DETTA RACHELA 23/02/1978 ROMA
ARGYRIOS PANAGOPOULOS DETTO ARGIRIS 04/11/1961 ATENE (GRECIA)
CRISTINA TORLI 06/08/1976 GAVARDO
MIRKO RAUSO 04/03/1978 POTENZA
FORZA ITALIA
SILVIO BERLUSCONI 29/09/1936 MILANO
LARA COMI 18/02/1983 GARBAGNATE MILANESE
MASSIMILIANO SALINI 11/03/1973 SORESINA
GIUSEPPINA VERSACE DETTA GIUSY 20/05/1977 REGGIO DI CALABRIA
ANNALISA BARONI 20/10/1959 MANTOVA
DANIELA RUFFINO 07/02/1959 TORINO
AMIR ATROUS 25/03/1992 CASTELVETRANO
SALVATORE BARBAGALLO 01/06/1969 CATANIA
DAMIANO BORMOLINI 22/12/1965 LIVIGNO
CINZIA MARIA BOSSO 15/07/1966 PINEROLO
BENEDETTA GAIA COSMI 09/09/1983 VELLETRI
ELISABETTA FATUZZO 17/09/1968 VERCELLI
FRANCESCO GRAGLIA DETTO FRANCO 10/07/1969 FOSSANO
MASSIMILIANO GRIMALDI 31/08/1966 BERGAMO
MATTEO MOTTA 16/11/1970 MILANO
ROBERTA PAPARATTO 12/01/1986 REGGIO NELL’EMILIA
MAURO PAROLINI DETTO MAURO 17/05/1958 DESENZANO DEL GARDA
MARIA ROSA ASSUNTA PORTA 18/08/1961 NOVI LIGURE
PIETRO TATARELLA 13/09/1983 MILANO
CLAUDIA TOSO 06/03/1975 MILANO
FRATELLI D’ITALIA
GIORGIA MELONI 15/01/1977 ROMA
FRANCESCO ALBERONI 31/12/1929 BORGONOVO VAL TIDONE
GIOVANNI BERRINO DETTO GIANNI 07/05/1964 SANREMO
FABRIZIO BERTOT 23/02/1967 TORINO
UBALDO EMILIO BORCHI 30/07/1958 GENOVA
MARINA CHIARELLI DETTA MARINA 30/12/1975 NOVARA
NOVELLA FERRINI 05/08/1975 IVREA
CARLO FIDANZA 21/09/1976 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
PIETRO FIOCCHI 22/05/1964 MILANO
AGOSTINO GHIGLIA 04/07/1965 TORINO
ROSARIA LOMBARDI 09/11/1964 FOGGIA
STEFANO GIOVANNI MAULLU DETTO MAULLO 15/03/1962 MILANO
NICOLETTA MOLINARI 13/04/1970 LECCO
FEDERICA PICCHI 18/01/1975 LA SPEZIA
MAFALDA POLI 27/02/1970 LATISANA
PAOLA RENATA RADAELLI 06/12/1960 MILANO
GIUSEPPE ROMELE 18/03/1951 PISOGNE
ROBERTO ROSSO 20/09/1960 CASALE MONFERRATO
MAURIZIA ROTA 03/09/1959 MILANO
DANIELA GARNERO SANTANCHE’ 07/04/1961 CUNEO
MOVIMENTO 5 STELLE
MARIA ANGELA DANZI’ DETTA MARIANGELA 05/07/1957 LIBRIZZI
EUGENIO CASALINO 11/04/1964 SONDRIO
ELEONORA EVI 20/11/1983 MILANO
TIZIANA BEGHIN 04/02/1971 GENOVA
SILVIA MALIVINDI 04/12/1982 BORDIGHERA
CHRISTIAN DI FEO 21/10/1985 SORESINA
PAOLA MACCHI 23/03/1959 GALLARATE
MARCELLA GILARDONI 08/07/1964 TORINO
ANDREA TOGNO 01/10/1978 GIUSSANO
GIUSEPPE RENATO MASTRUZZO 08/06/1957 NISCEMI
DANIELE TROMBONI 07/05/1986 MILANO
PAOLA PIZZIGHINI 17/09/1964 PARMA
ALESSANDRO DI PIERRO 28/05/1986 MONCALIERI
MARCO MESMAEKER DETTO MES 09/11/1990 GENOVA
ANDREA PALUMBO 26/12/1987 TORINO
SIMONA BARELLO 08/09/1978 TORINO
NICOLA CLERICI 13/06/1977 SAVIGLIANO
MARIA CRISTINA MIGLIORE 09/01/1961 CUNEO
MONICA FERRARIS 24/11/1982 GAZZANIGA
PIERO PUOZZO 02/08/1972 TORINO
CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
SIMONE DI STEFANO 12/08/1976 ROMA
ANGELA DE ROSA 17/08/1973 TORRE DEL GRECO
MASSIMILIANO PANERO 02/09/1972 SAVIGLIANO
ELISABETTA BERTA 26/06/1959 VERCELLI
RONNI BOTTAZZI 16/02/1991 MANTOVA
LORENZO CAFARCHIO 09/07/1990 VOGHERA
SERGIO CARU’ 08/07/1946 BERGAMO
CRISTINA CASSARIN 13/02/1964 TORINO
ALLEGRA MIRIAM CAVALLI 12/06/1986 MILANO
PAOLO CIANALINO 14/06/1969 TORINO
GIUSEPPE LAURIA DETTO BEPPE 03/05/1961 CUNEO
PATRIZIA LIBERALE 17/02/1961 TORINO
ADRIANA MANTOAN 18/01/1964 TORINO
MARCO MORI 29/09/1978 RAPALLO (GE)
MORENA POLLINI 02/01/1974 VARESE
MARCO RACCA 01/09/1983 CHIERI
STEFANO SCOPACASA 31/08/1992 AOSTA
LUCIA SICILIANO 15/12/1956 ANTONIMINA
GIULIA ZENESINI 13/09/1992 DESENZANO DEL GARDA
LEGA SALVINI PREMIER
MATTEO SALVINI 09/03/1973 MILANO
HEIDI MONICA ANDREINA 27/07/1967 SARNICO
MARCO CAMPOMENOSI 02/09/1975 GENOVA
ALESSANDRA CAPPELLARI 01/05/1976 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
MARTA CASIRAGHI 14/02/1948 MISSAGLIA
DANTE CATTANEO DETTO DANTE 07/05/1983 RHO
ANGELO CIOCCA DETTO COCCIA 28/06/1975 PAVIA
GIANNA GANCIA IN CALDEROLI 31/12/1972 BRA
DANILO OSCAR LANCINI 15/10/1965 ROVATO
PIETRO ANTONIO MARRAPODI 19/08/1973 CASIGNANA
LAURA MOLTENI 29/07/1960 MILANO
ALESSANDRO PANZA 15/05/1982 DOMODOSSOLA
VITTORIA POGGIO 21/12/1952 ALESSANDRIA
CRISTINA PORRO 19/11/1971 ALBENGA
MARCO RACCA 02/02/1982 SAVIGLIANO
PAOLO SAMMARITANI 19/07/1959 AOSTA
SILVIA SERAFINA SARDONE DETTA NARDONE DETTA SILVIA 25/12/1982 MILANO
ISABELLA TOVAGLIERI 25/06/1987 BUSTO ARSIZIO
STEFANIA ZAMBELLI 06/04/1971 SALO’
MARCO ZANNI 11/07/1986 LOVERE
FORZA NUOVA
ROBERTO FIORE 15/04/1959 ROMA
ROBERTA PERRONE 06/12/1978 MILANO
DUILIO CANU 24/05/1969 MILANO
ANGELA VERDICCHIO 17/05/1990 LECCE
SALVATORE FERRARA 02/09/1963 BRESCIA
PERLA POLEZZO 08/08/1972 MILANO
STEFANO ROSARIO SAIJA 29/03/1973 TORINO
FRANCESCA FRIGERIO 15/07/1966 COMO
CLAUDIO NEGRINI 08/09/1955 SERMIDE
CARMELA CORTESE 06/05/1972 MADDALONI
VINCENZO SANTANGELO 12/05/1971 ASTI
FRANCESCA MORUCCHIO 14/07/1981 TORINO
ANDREA MORETTI 14/11/1945 AMEGLIA
ANTONELLA BOTTARELLI 20/09/1961 CITTIGLIO
PARTITO ANIMALISTA ITALIANO
CRISTIANO CERIELLO 04/07/1974 NAPOLI
ISABELLA CAMPANA 02/04/1982 CARIATI (CS)
ALBERTO MUSACCHIO 13/01/1961 CUNEO
ANNA TONIA RAVICINI 10/05/1966 BOUSSU’ (BELGIO)
DANIELA RINALDINI 25/03/1972 NAPOLI
ANNUNZIATA BRUNO 29/05/1967 NOCERA INFERIORE (SA)
ALBERTO MONTORO 31/03/1967 NOCERA INFERIORE (SA)
LUISANTONIO ZANIN 19/09/1987 MAROSTICA (VI)
PARTITO DEMOCRATICO
GIULIANO PISAPIA 20/05/1949 MILANO
IRENE TINAGLI 16/04/1974 EMPOLI
ANTONIO ENRICO MORANDO 30/09/1950 ARQUATA SCRIVIA
PATRIZIA FERMA FRANCESCA TOIA 17/03/1950 POGLIANO MILANESE
BRANDO MARIA BENIFEI DETTO BRANDO DETTO BONIFEI 01/01/1986 LA SPEZIA
MERCEDES BRESSO 12/07/1944 SANREMO
CATERINA AVANZA 06/04/1981 BRESCIA
GIULIANO FACCANI 21/09/1949 IMOLA
MONICA BERSANETTI 08/05/1959 FERRARA
PIERO GRAGLIA 18/04/1963 SANREMO
IVANA BORSOTTO 18/11/1965 FOSSANO
PIERFRANCESCO MAJORINO 14/05/1973 MILANO
EDDA CROSA 28/08/1957 BORGOSESIA
GIOVANNI FARINA DETTO GIANNI 10/01/1941 CAIOLO
ANNA MASTROMARINO 19/04/1975 TORINO
PIER LUIGI MOTTINELLI DETTO GIGI 12/01/1964 CEDEGOLO
ANGELICA RADICCHI 12/09/1989 GENOVA
CARMINE PACENTE 01/09/1978 VALLO DELLA LUCANIA
ERNESTINA SIGNORONI LOMI DETTA TINA 12/01/1947 LODI
DANIELE VIOTTI 08/03/1974 ALESSANDRIA
AUTONOMIE PER L’EUROPA
MARCO GHELLER 21/06/1985 AOSTA
ISA MAGGI 10/10/1957 LINAROLO
GIACOMO LOMBARDO 26/05/1943 CRISSOLO