Elezioni. “Fattor Comune”, Mauro Gattinoni apre la sua sede elettorale

Aperta la sede elettorale di Mauro Gattinoni, candidato del centrosinistra

In via Dante a Lecco un punto di ascolto per i cittadini

LECCO – L’inaugurazione ufficiale è stata rinviata ‘causa’ Coronavirus, così come tutte manifestazioni pubbliche, ma da ieri, mercoledì, ‘Fattor Comune’ ha comunque aperto le sue porte ai cittadini: si tratta della sede elettorale di Mauro Gattinoni, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra.

“Come promesso, dal 26 febbraio è operativo il punto di incontro e ascolto che ho pensato insieme a tanti amici e alla coalizione che mi sostiene per vivere i prossimi mesi verso le elezioni amministrative” spiega Gattinoni.

La sede si trova in viale Dante 18, in questi giorni è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.

“Ieri – sottolinea Gattinoni – non abbiamo potuto inaugurarlo in forma pubblica per rispetto delle disposizioni regionali: con questo video vi sveliamo in anteprima come è fatto e vi aspettiamo non appena possibile per raccontarci di persona idee e progetti per Lecco”.