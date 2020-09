Elezioni. Folla per Giorgia Meloni: “Lecco vittima dell’immobilismo della sinistra”

Giorgia a Lecco spinge la campagna elettorale di Fratelli d’Italia verso il voto

Con lei il candidato Ciresa, Daniela Santalché e diversi esponenti di FDI. Folla per il suo arrivo in città

LECCO – “Questa è una città straordinaria rimasta vittima dell’immobilismo della sinistra che l’ha governata per dieci anni”. E’ il giudizio lapidario di Giorgia Meloni che giovedì mattina è arrivata in città per sostenere Fratelli d’Italia alle prossime elezioni comunali.

Una folla l’ha attesa al suo arrivo in piazza Garibaldi, poco dopo mezzogiorno, e l’ha seguita nel suo piccolo tour per il centro storico di Lecco passando dal lungolago, accompagnata dal candidato sindaco del centrodestra Peppino Ciresa e da Fabio Mastroberardino, coordinatore provinciale di FDI a Lecco. Con loro anche tanti esponenti locali e nazionali del partito: dagli onorevoli Pietro Fiocchi e Carlo Fidanza, alla senatrice Daniela Santalché, insieme ai candidati consiglieri della lista di Fratelli d’Italia Lecco.

Una città ferma, ha spiegato l’on. Meloni, “lo vediamo nei piccoli grandi simboli pochi metri l’uno dall’altro. La città del Manzoni ha un teatro chiuso da anni, è una città che ha la fortuna di avere una montagna a picco sul lago e non ha un lungolago degno di questo paesaggio. E’ l’unica città del lago a non avere un porto. Non ha un cinema, le sue attività commerciali già in difficoltà per il dramma del post Covid ulteriormente fanno fatica”.

La camminata nel cuore del capoluogo si è conclusa al Caffé di Piazza Cermenati, di Marco Caterisano, candidato nella lista di Fdi, per gli interventi politici. “Il centrosinistra dice cambiamo passo, io dico ‘sarebbe ora’ perché in questi dieci anni hanno dormito – ha attaccato Peppino Ciresa – le ultime opere fatte risalgono all’amministrazione Bodega di cui sono stato assessore. Dobbiamo cambiare direzione – ha proseguito Ciresa – e fare bene insieme. Sono sicuro che riporteremo lecco sulla vetta che merita”.

Una vittoria elettorale auspicata dal centrodestra e che vede l’intera coalizione unita, al contrario di quanto accaduto cinque anni prima: “Questo è merito soprattutto di Fratelli d’Italia che da subito e per primi abbiamo chiesto alle altre forze politiche di presentarci insieme” ha ricordato Mastroberardino.

“Fratelli d’Italia non ha mai tradito la parola data ai cittadini – ha detto ancora l’on. Meloni – quando andiamo al governo di un comune, di una Regione e speriamo presto del Governo, noi ci andiamo solo se possiamo fare la differenza, se possiamo dare ai cittadini le risposte che si aspettano, se possiamo dimostarre che c’è un ‘altra politica rispetto a quella che avete visto in questi anni. Una politica che non si preoccupa di sé stessa, della sua sopravvivenza, ma è un’autentica missione di supporto ai cittadini e al proprio paese. Questo è quello che vogliamo fare anche a Lecco”.

