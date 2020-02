Elezioni. Gattinoni si presenta, la campagna parte dalla “sua” Acquate

Prima uscita del candidato sindaco Mauro Gattinoni

Sabato 8 febbraio (ore 11) in piazza della Vittoria ad Acquate

LECCO – Prende avvio la campagna elettorale a sostegno di Mauro Gattinoni, candidato sindaco della città di Lecco per la coalizione di centro sinistra. Il primo appuntamento con la presentazione ufficiale alla città e alla stampa è fissato per sabato 8 febbraio, ore 11, in piazza della Vittoria nel rione di Acquate.

“Questo cammino non poteva che partire dal mio rione, Acquate, dove sono cresciuto e dove ho iniziato ad assumermi le prime responsabilità – commenta Gattinoni –. Invito tutti i lecchesi a venire a conoscermi di persona per iniziare un dialogo aperto che parta da alcuni principi fermi e da un impegno serio che voglio prendere nei confronti della città e del territorio”.

A fianco di Gattinoni sarà presente Alberto Rossi, 35 anni, sindaco di Seregno (45 mila abitanti): “Si tratta di un amico con cui condivido molto. Benché più giovane di me, Alberto da un anno e mezzo è alla guida di una cittadina importante e complessa, con un piglio fresco e dinamico, ottenendo già importanti risultati”.

Dopo i due brevi interventi di Rossi e Gattinoni, sarà possibile intrattenersi per uno scambio di idee alla presenza di tutte le espressioni che compongono la coalizione, raccogliendo anche ogni disponibilità a sostegno della campagna elettorale.