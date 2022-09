La candidata capolista al Senato in città nella giornata di venerdì

Dopo la conferenza stampa con i candidati Stefano Motta e Giuseppe Conti visita all’Associazione Gruppo Amici di Lecco

LECCO – Visita in città per Giusy Versace, candidata capolista al Senato nella collegio di Varese (che comprende anche la Provincia di Lecco) alle prossime elezioni.

L’ex deputata di Forza Italia ora in Azione e atleta paraolimpica plurimedagliata è arrivata a Lecco nel pomeriggio di ieri, venerdì, dov’è stata accolta dai rappresentanti locali di Italia Viva, Azione e Cantiere Lecco.



Il pomeriggio è iniziato con una conferenza stampa con i due candidati all'uninominale alla Camera e al Senato del Terzo Polo: Stefano Motta e Giuseppe Conti.

Durante l’incontro, Giusy ha raccontato la sua storia e ha spiegato come l’incidente che l’ha resa invalida le ha in realtà permesso di cambiare vita e raggiungere risultati insperati e di come nella sua carriera politica si sia sempre battuta per riconoscere maggiori diritti per le persone dotate di disabilità, sia ambito prettamente sportivo, che nella vita di tutti i giorni.

Motta e Conti hanno invece toccato alcuni temi legati al territorio come l’implementazione del trasporto su rotaia, sia passeggeri che merci e l’importanza dello sviluppo dell’informatizzazione unito al coinvolgimento dei giovani sia nel mondo del lavoro che della Politica.



Il pomeriggio è proseguito con la visita presso la casa famiglia dell'Associazione Gruppo Amici Lecco, che da trent'anni si occupa di aiutare e supportare soggetti con disabilità. La casa famiglia realizzata nel 2015, ospita ora quattro tra ragazzi e ragazze, che vivono automantenendosi con l'aiuto di due assistenti da loro stipendiati.

L’associazione si occupa esclusivamente della manutenzione della casa, che si aggira sui 20 mila euro all’anno. Il presidente del Gruppo Amici Lecco, Giuseppe Preda, ha posto l’attenzione sul fatto che la Legge sul Dopo di Noi tuteli esclusivamente quei soggetti dotati di gravi handicap, senza però poter essere applicata nei casi in cui le disabilità siano più lievi, non aiutando così queste persone a vivere una vita normale, come loro vorrebbero fare.

Nella casa famiglia è intervenuto anche il presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oltretutto 97, Ettore Fumagalli, che si occupa di far conoscere e praticare lo sport alle persone diversamente abili. L'associazione vanta ora una novantina di atleti, che si dividono tra diversi tipi di sport, tra cui calcio, equitazione, tennis tavolo, nuoto e karate ed è iscritta al Coni, al Csi e al Comitato Paralimpico Italiano.

“Questi due importanti progetti, cresciuti negli anni, sono modelli da esportare e replicare, per continuare a migliorare lo stile di vita delle persone diversamente abili e renderle sempre più partecipi alla vita della collettività” fanno sapere da Cantiere Lecco.