Elezioni, i Civici lanciano la proposta “Progetto Provincia 2026”

Il documento è stato sottoscritto dai civici

Con Progetto Provincia 2026 la disponibilità a offrire un candidato presidente civico con l’adesione a tre punti basilari

LECCO – Elezioni provinciali, il gruppo dei Civici torna a scuotere l’arena politica lecchese lanciando la proposta di mettere a disposizione un candidato presidente “civico” forti del fatto che “essere Civici non vuol dire essere neutrali’ anzi significa essere pro-attivi per la buona amministrazione”.

Ribadendo di non essere disponibili a fare da stampella a nessuno, il gruppo sottolinea che il Progetto Provincia 2026 potrà svilupparsi solo aderendo a tre aspetti basilari, che sono i contenuti, il metodo e il candidato.

Di seguito il testo integrale

Progetto Provincia 2026

Premesso che l’elezione del Presidente della Provincia, i cui elettori sono gli amministratori comunali, ha una scadenza ormai vicina (24/01/26) con il deposito delle candidature che scadrà alle ore 12 del 04/01/26.

Vista la polarizzazione delle posizioni dei due gruppi più consistenti e di fatto più ‘’schierati’’ per sensibilità partitica.

Considerato che il tentativo, tramite il ‘’Tavolo del dialogo’’, già proposto da Civici, per valutare un candidato unico che potesse avere il sostegno da parte dei tre gruppi presenti in C.P. non ha trovato sbocco.

Scartata l’ipotesi che i ‘’Civici’’ possano fare da ‘’stampella’’ aggiuntiva ad un candidato espressione dei partiti (pur rispettandone la legittimità).

Preso atto e valutato il risultato delle ultime elezioni del CONSIGLIO PROVINCIALE:

Gruppo di rif. ‘’Centro destra’’ n. votanti 468 voti ponderati 41.319

Gruppo di rif. ‘’Centro sinistra’’ n. votanti 293 voti ponderati 35.744

Gruppo Civici per la Provincia n. votanti 98 voti ponderati 10.325

Considerato che alla scadenza del Presidente, il Consiglio Provinciale rimarrà in carico con i seguenti numeri:

Consiglieri di maggioranza uscente 6 Consiglieri

Consiglieri delle opposizioni uscenti 6 Consiglieri (5+1)

(sarà il Presidente eletto che influenzerà gli equilibri di maggioranza)

Richiamato il senso di responsabilità civica anche in funzione del fatto che entro un anno dovrà essere rinnovato il Consiglio provinciale.

Considerato che essere Civici non vuol dire essere ‘’neutrali’’ anzi significa essere ‘’pro-attivi’’, per la buona amministrazione.

Valutato che il già citato senso di responsabilità ci suggerisce di farsi promotori di un progetto che comprenda la proposta/fattibilità di mettere a disposizione un Candidato Presidente ‘’CIVICO’’(i Sindaci dei Civici sono a disposizione)

La proposta è rivolta agli amministratori locali (Sindaci e Consiglieri) disponibili a sostenere un progetto caratterizzato da alcune specificità che per sintesi vogliamo indicare come ‘’Progetto Provincia 2026’’ con tre aspetti basilari: I Contenuti – il Metodo – Il Candidato

Se questa fosse la strada percorribile proponiamo che:

– I Civici mettano a disposizione un Candidato Presidente e che lo stesso possa coordinare il progetto (con senso di responsabilità)

– Le regole d’ingaggio siano condivise ma ‘’certe’’

– Venga aperto il Tavolo dei Sindaci aderenti al Progetto Provincia

Alla base deve quindi esserci l’accordo NON partitico ma territoriale, istituzionale e politico/amministrativo con Sindaci e amministratori locali, per la condivisione di un percorso con alcune scelte basilari e specifiche caratteristiche descritte in questo documento.

Il progetto è aperto a tutti i Sindaci ed amministratori, dei piccoli, dei medi e dei grandi Comuni, disponibili a sostenerlo.

Il Progetto prevede il confronto aperto e costruttivo per avvalorare e migliorare alcuni temi (comunque rispettando tempi ‘’certi ed utili’’).

Riassunto dei temi (in parte di metodo ed in parte di contenuto)

1- L’accordo non deve essere ‘’con i partiti’’ ma deve essere un ‘’accordo dei Sindaci e degli amministratori locali’’

2- Tavolo per il ‘’Progetto Provincia 2026’’ per migliorare i contenuti

3- Candidato (Un Sindaco civico, equilibrato, pragmatico)

4- Approccio organizzativo e promozione della candidatura

5- Costruzione del programma condiviso e di mandato

6- Condivisione del metodo di assegnazione delle deleghe tenendo conto che è una prerogativa del Presidente

7- Metodologia per un rapporto costruttivo ‘’Provincia-territori-Comuni’’

8- Supporto all’attività del Presidente

9- Chiarezza sul ruolo presente e prossimo del Consiglio provinciale

10- Individuazione di 7 progetti (uno per circondario) per interventi sulla

viabilità provinciale

11- Pianificazione della manutenzione straordinaria della segnaletica della

viabilità provinciale (almeno un progetto per circondario)

12- Programma degli interventi sull’edilizia scolastica

13- Sostegno al progetto (per i Comuni) denominato: ‘’Lc.servizi’’

14- Schema programmatico degli interventi negli altri importanti settori riferiti alle funzioni provinciali (protezione civile, turismo, trasporti, lavoro-impiego, cultura, ecc).

15- Sostegno all’ingresso societario di tutti i Comuni disponibili nelle ‘’società pubbliche’’ (Silea e Lrh)

16- Metodologia istituzionale-relazionale con gli altri Enti provinciali (Prefettura, CCIAA, ATS, ecc) al fine della tutela e della valorizzazione della ‘’lecchesita’’

17- Creazione e valorizzazione della ‘’Consulta dei Circondari’’ con compiti

consultivi.

Da integrare con idee suggerite dagli aderenti e condivise.

Il ‘’Progetto Provincia 2026’’, per la sua natura, non deve avere condizionamenti e

collegamenti con le elezioni amministrative nei singoli Comuni