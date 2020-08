Elezioni. Il Movimento 5 Stelle propone il centro del riusco

Due proposte nel programma del candidato Fumagalli

“Chiunque avrà la possibilità di lasciare oggetti a disposizione della comunità”

LECCO – Un Centro del Riuso dove sarà possibile lasciare mobili, elettrodomestici e oggetti per dare la possibilità di utilizzarli a chi ne ha bisogno. Questa è una delle novità che intende introdurre Silvio Fumagalli, candidato sindaco del MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative.

“A Lecco manca un Centro del Riuso fruibile dai cittadini. Chiunque avrà la possibilità di lasciare mobili, oggetti ed elettrodomestici funzionanti e in discrete condizioni per metterli a disposizione dell’intera comunità. L’obiettivo è ridurre il numero dei rifiuti ingombranti da smaltire e nello stesso tempo incentivare il riuso di tutto ciò che per diversi motivi finirebbe

in discarica”, dichiara Fumagalli.

“Nel contempo, istituiremo una “biblioteca delle cose”: ci sono tantissimi oggetti, dagli slittini alle tende da campeggio, che i cittadini farebbero fatica a comprare e mantenere perché vengono utilizzati sporadicamente. Una prima fonte di alimentazione potrebbe essere proprio il Centro del Riuso ma il campo potrà essere poi allargato sulla base delle specifiche esigenze che emergeranno con il tempo”, conclude Silvio Fumagalli.