Elezioni. Il ‘sì’ di Salvini incorona Ciresa candidato del centrodestra

Peppino Ciresa candidato sindaco del centrodestra lecchese

Ieri è arrivato l’atteso assenso della segreteria nazionale della Lega

LECCO – Il fatidico ‘sì’ è arrivato: dalla Lega di Matteo Salvini è giunto il via libera alla candidatura di Peppino Ciresa alle prossime elezioni in città.

Storico negoziante lecchese, già presidente di Confcommercio Lecco, e con un passato da assessore nell’allora giunta Bodega, sarà lui a guidare il centrodestra alla riconquista della capoluogo manzoniano dopo dieci anni di amministrazione Brivio.

Più che una corsa elettorale, per lui, da buon alpinista ed ex presidente del CAI, sarà una scalata quella che lo attenderà nelle prossime settimane quando inizierà il confronto con i due principali sfidanti: Mauro Gattinoni, candidato per la coalizione di centrosinistra, e Corrado Valsecchi, assessore uscente e candidato per la civica Appello per Lecco.

Dopo l’avvallo della segretaria nazionale della Lega, ora la ‘palla’ passa per l’ultima approvazione ai segretari regionali dei partiti di coalizione, un passaggio che non dovrebbe dare sorprese. Del resto, proprio ieri, l’altra possibile candidata Cinzia Bettega, consigliere comunale della Lega e principale alternativa ‘politica’ alla candidatura ‘civica’ rappresentata da Ciresa, sarebbe stata convocata dal partito e informata della decisione.

Nel frattempo, Ciresa resta in attesa di una comunicazione formale da parte del centrodestra lecchese ma ormai sembra essere solo una questione di ore.