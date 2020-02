Elezioni, in campo anche “Forza Lecco” con Luigi Oscar Aglioni

Una nuova civica di centrodestra e animalista, sostenuta dall’UDC

Forza Lecco lancia la sfida con Luigi Oscar Aglioni

LECCO – “Una lista civica indipendente ispirata ai chiari valori liberali del centrodestra, un gruppo nato spontaneamente formato da uomini e donne che fanno del bene comune e delle sorti del nostro paese il proprio collante”. Così si presenta Forza Lecco che sarà presente alle prossime elezioni politiche con un proprio candidato sindaco Luigi Oscar Aglioni.

Imprenditore con pluriennale esperienza nell’ambito della consulenza informatica, 48 anni, sposato e padre di 3 figli, è un volto nuovo nella politica lecchese, “scelto appositamente – scrivono dalla lista – per dare una ventata di aria fresca ai poltronari di professione, un imprenditore prestato alla politica, da sempre cittadino attivo e molto attento e partecipe nella politica attuale, nonché impegnato in tante iniziative di carattere sociale”.

Aglioni era già stato candidato sindaco a Dolzago nelle passate elezioni, vinte dall’attuale primo cittadino Paolo Lanfranchi. Anche “Forza Lecco” non è un nome nuovo sulla scena politica del capoluogo, con lo stesso titolo era stato battezzato nel 2012 il gruppo legato a Forza Italia.

“Il progetto, le speranze e gli orizzonti che costituiscono il nostro sogno per Forza Lecco – spiegano dal gruppo – gli obbiettivi per la nostra città e le tematiche su cui verterà il mandato: solidarietà, inclusività, bene comune, animal friendly, turismo e partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica”.

La componente animalista

Colonna portante di Forza Lecco è il gruppo ANIMAL FRIENDLY, gruppo spontaneo di cittadini composto soprattutto dalle famose “Gattare” che, con moltissimo spirito di sacrificio, gestiscono le colonie feline sparse sul territorio quasi interamente con fondi propri; “siamo convinti spiegano – che la tutela degli animali sia una questione di pura civiltà, una popolazione moderna, civile e progredita non si può definire tale se non ha lo stesso rispetto per il mondo animale che riserva ai suoi simili”.

“Lungi da noi tutelare gli animali a scredito delle persone – precisano – anzi siamo fermamente convinti che una maggiore sensibilità al mondo animale porti in automatico maggiore affinità ai rapporti tra umani”.

Il sostegno dell’UDC

Forza Lecco rafforza la sua posizione di centrodestra con l’UDC “e si apre ad un dialogo con tutti quei partiti e movimenti che si riconoscono nei nostri valori di libertà! Ancora un ultimo focus sui Lecchesi per una politica di rilancio dell’impresa, del commercio e del turismo. In sintesi: particolare attenzione al lavoro”.

“Ci adopereremo – concludono – per migliorare la sicurezza, per dare spazio vitale ai giovani e per tutelare la dignità agli anziani. Ultimo ma non ultimo: particolare attenzione all’ambiente che ci ospita e protezione garantita agli animali che lo popolano!”