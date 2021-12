Giovedì 16 dicembre a Lecco l’incontro pubblico dei “Civici per la Provincia”

E’ la terza forza in campo per le imminenti elezioni provinciali

LECCO – E’ fissato per il prossimo 16 dicembre, nella sala conferenze di Palazzo Falck a Lecco, l’incontro pubblico della “Lista Civici per la Provincia”, in campo per le elezioni del consiglio provinciale che si terranno il 18 dicembre.

La lista, promossa da alcuni sindaci del territorio, non presenterà un proprio candidato e potrebbe diventare l’ago della bilancia per la vittoria di Marco Passoni, per il centrosinistra, o di Alessandra Hofmann per il centrodestra.

L’incontro al Palazzo del commercio di Lecco inizierà alle 21 ed è aperto a tutti i consiglieri comunali della provincia. “Non abbiamo indicato un presidente lasciando possibilità di scegliere in base alla propria storia personale – ribadiscono – perché avevamo lavorato per una candidatura unitaria ma hanno prevalso logiche interne agli schieramenti”.