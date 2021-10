Elezioni in Provincia, la proposta di cinque sindaci del territorio

Cinque sindaci avanzano un manifesto di punti programmatici per il nuovo consiglio provinciale

“Irrinunciabile il rafforzamento dell’identità del nostro territorio”

LECCO – In un documento comune, cinque sindaci del territorio hanno voluto porre alcuni punti programmatici, “decisivi – spiegano – quali riferimento per il confronto che si è aperto in vista del rinnovo del Consiglio Provinciale del prossimo 18 dicembre”.

Si tratta di Mauro Artusi di Primaluna, Giuseppe Conti di Garlate, Giovanni Montanelli di Galbiate, Stefano Motta sindaco di Calco e Antonio Rusconi di Valmadrera.

“Non prefiguriamo liste o candidature – spiegano – ma ci sembra importante come amministratori locali lecchesi richiamare alla necessità che il nuovo Consiglio Provinciale abbia chiara la necessità di porre quale obiettivo irrinunciabile il rafforzamento dell’identità del nostro territorio attraverso il perseguimento di punti programmatici concreti che possano essere gli assi portanti del suo futuro”.