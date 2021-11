LECCO – “Come amministratori locali ci riconosciamo a pieno nel metodo che ha portato alla guida dell’ente provincia Claudio Usuelli, una persona a cui saremo sempre grati per averci guidato durante le fasi più cruenti della Pandemia. La Provincia, nonostante i limiti finanziari e strumentali, dovuti dalle disposizioni previste dalla sciagurata Legge Delrio, oggi è tornata a essere un punto di riferimento importante per i Comuni che rappresentiamo. In particolare, è necessario che l’ente provinciale investa nelle proprie competenze dirette con un approccio innovativo e attento alle esigenze e alle diversità di tutti i comuni”.

Queste le parole di Daniele Butti, Davide Bergna e Fabio Mastroberardino referenti provinciali di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

“L’attenzione allo sviluppo delle grandi arterie viabilistiche che attraversano il nostro territorio, nonché delle principali strade provinciali, deve essere una priorità. Queste infrastrutture sono necessarie e fondamentali per il tessuto economico locale, dalla Valsassina, passando per il Lago, fino al cuore pulsante della nostra provincia: la Brianza lecchese. Non dimentichiamo che da qui, durante il periodo olimpico, passeranno gli utenti che dalla metropoli milanese vorranno raggiungere i campi gara di Valtellina e Valchiavenna; non possiamo arrivare impreparati al 2026. Pensiamo vi sia bisogno di un Presidente che sia in grado di unire e di guidare la Casa dei Comuni Lecchesi – proseguono -. Riteniamo che Alessandra Hofmann, Sindaco di Monticello Brianza, sia la persona più adatta a raccogliere il testimone di Claudio Usuelli perché ha importanti capacità di ascolto e la giusta determinazione mista alla capacità di fare sintesi. Per questo, invitiamo, in un clima costruttivo e propositivo, tutti gli amministratori locali che si sono riconosciuti nella Presidenza Usuelli, così come i partiti politici, a sostenere questa nostra indicazione per dare una guida forte, sicura e competente all’ente provinciale”. È quanto è emerso ieri sera dal confronto tra i Sindaci civici e di Centrodestra che sono intervenuti a Palazzo Falck, giovedì 11 novembre. Ringraziamo i tanti Sindaci che hanno voluto partecipare al percorso di individuazione del prossimo candidato Presidente della Provincia. Una figura su cui far convergere tutti gli amministratori, al di là degli schieramenti e delle appartenenze di partito. Accogliamo con favore il loro appello, che a differenza della proposta del PD, esce dalla logica dello scontro tra le parti e punta a costruire una lista civica che sappia rappresentare tutti i territori della nostra Provincia e che, allo stesso tempo, sia composta da donne e uomini che si riconoscono nell’esperienza del buon governo della Presidenza Usuelli. In bocca al lupo ad Alessandra Hofmann, Sindaco capace che ha di fronte a sé una sfida avvincente e stimolante”.

“Ringrazio tutti i sindaci per la fiducia data, consapevole della responsabilità che mi stanno consegnando: lavorerò affinché la Provincia sia, in modo concreto e tangibile, la casa di tutti i comuni, affinché rappresenti e sappia ascoltare il territorio, nella sua complessità e nelle sue peculiarità, fungendo da raccordo con gli enti superiori – ha detto Alessandra Hofmann, sindaco di Monticello Brianza e candidato a presidente della Provincia di Lecco -. Nei prossimi giorni inizierò un percorso di dialogo e confronto con tutti gli amministratori della Provincia per approfondire e conosce le aspettative e i progetti di sviluppo che coinvolgono il nostro territorio nella sua globalità”.