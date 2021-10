Elezioni. Italia Viva: “Il populismo non paga più, vince il riformismo”

Il punto di Antonio Rusconi e Giulia Vitali coordinatori lecchesi

“L’analisi dei prossimi giorni dev’essere sull’astensionismo e sulla necessità di restituire credibilità alla politica”

LECCO – “Il dato nazionale delle elezioni nelle grandi città evidenzia la vittoria dell’ala più moderata del Centro Sinistra in maniera netta, soprattutto dove ha espresso candidati riformisti e capaci di attrarre voti dal Centro, come Beppe Sala a Milano“.

Giulia Vitali e Antonio Rusconi, rispettivamente coordinatrice e coordinatore di Italia Viva Lecco hanno fatto il punto a seguito degli esiti delle elezioni amministrative che ha chiamato anche i lecchesi alle urne in 21 comuni.

“Questa analisi vale in gran parte anche per il livello locale, dove esperimenti di lista civica come Nibionno, la riconferma di Conti a Garlate, della vicesindaco Arnoldi a Cesana Brianza, di Passoni a Olginate, di Montanelli a Galbiate, di Chiricò proposto da Aldeghi a Barzanò, di Manzoni a Varenna, di Airoldi a Brivio, ecc…”.

“Un grazie speciale va ai candidati che si sono battuti, pur partendo da situazioni di grande difficoltà – hanno concluso i due rappresentanti di Italia Viva -. L’analisi dei prossimi giorni dev’essere concentrata sul tema dell’astensionismo e sulla necessità di restituire credibilità alla politica coinvolgendo tutti con iniziative comuni e Italia Viva sarà al centro di quest’impegno civico”.