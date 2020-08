Elezioni. La coalizione di Gattinoni pianta un tiglio al parco Belvedere: “Partiamo dalle piccole cose”

LECCO – Una cerimonia molto semplice per la messa a dimora di un tiglio nel parco Belvedere a Lecco. Questa l’iniziativa a cui hanno dato vita questa mattina, sabato, le quattro liste delle coalizione di centrosinistra a sostegno della candidatura di Mauro Gattinoni a sindaco di Lecco.

“Piantare un albero vuol dire guardare con fiducia al futuro, mettere radici in questo territorio con l’idea di portare dei frutti nel lungo periodo e questa visione è ciò che ci caratterizza – ha detto Gattinoni -. Il messaggio che vogliamo lanciare è quello di un’attenzione ai rioni e alle piccole cose perché continueremo ad affermare che le grandi opere sono le piccole manutenzioni. Bisogna partire dai luoghi dove la gente vive per rendere la città ancora più sostenibile”.

“Attenzione per i dettagli. Essere qui oggi è un gesto concreto dello spirito che ci rappresenta e che diventa sostanza – ha detto Alessio Dossi di Ambientalmente Lecco -. Per la nostra lista il tema del verde è fondamentale, tema che può declinarsi nella città solo se vengono pianificati interventi che guardino a un investimento serio sul patrimonio arboreo della città”.

“Un programma che pone l’attenzione sulle persone, è questo ciò che ci ha spinto a sostenere questa coalizione – ha detto Alberto Anghileri di Con la sinistra cambia Lecco -. Un’attenzione verso gli ultimi, verso chi non per colpa sua sta in fondo alla scala sociale. Proprio in questo parco, pochi mesi fa, ha deciso di togliersi la vita un ragazzo senegalese con problemi personali. Portiamo avanti questa scommessa e facciamo attenzione a coloro che soffrono”.

Emanuele Torri di Fattore Lecco ha parlato della visione a lungo termine della coalizione e ha posto l’accento sulla decisione di scommettere sulla scuola: “Siamo qui a mettere a dimora questo tiglio e partire dalla scuola significa partire dalle radici della città. Costruire una città a partire dalle idee e dai contributi umani che ciascuno può dare credo che sia una scommessa molto ambiziosa ma è anche la molla che mi ha spinto a mettermi in gioco al fianco di Mauro Gattinoni. Scommettere sui talenti significa investire nel futuro”.

“Non si cambia passo con un mandato: c’è bisogno di tempo e di una visione cose che, a differenza dei nostri avversari, alla nostra coalizione non mancano – ha detto Pietro Regazzoni, segretario dei Giovani Democratici di Lecco in rappresentanza del PD -. Il lavoro che ha fatto Mauro Gattinoni e l’unione delle liste che lo sostengono rappresentano un modello di fare politica. Gattinoni si è rivelato un punto di riferimento per noi giovani perché è capace di ascoltare”.

Il coraggio si declina in tre aspetti – ha concluso Gattinoni -. Il coraggio del reale: saper leggere esattamente cosa c’è per rendere praticabile qualcosa. Il coraggio del limite: non ci sarebbe una scommessa se non ci fosse un limite da superare e un passo in più da fare. Il coraggio di immaginare: immaginare quegli scenari che fino a poco tempo fa sembravano impensabili”.

Tutti i rappresentanti delle quattro liste, coordinati dall’agronomo Giorgio Buizza, si sono rimboccati le maniche e hanno messo a dimora il tiglio perché, ha concluso Buizza citando il botanico Stefano Mancuso: “Gli alberi senza gli uomini possono vivere, ma gli uomini senza gli alberi non possono vivere”.