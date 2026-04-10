Elezioni Lecco. Inaugurata la sede elettorale del centrodestra a sostegno di Boscagli

Molto partecipato l’incontro nello spazio di via Carlo Cattaneo

“Una serata intensa, partecipata, carica di energia. Tante persone e tanta voglia di cambiare davvero Lecco”

LECCO – E’ stata inaugurata mercoledì scorso la sede elettorale del centrodestra, coalizione che vede candidato sindaco Filippo Boscagli e sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e la lista civica Filippo Boscagli – Sindaco di Lecco. In tanti sono intervenuti all’incontro avvenuto in via Carlo Cattaneo al civico 47.

Al fianco del candidato sindaco sono intervenuti il sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza, il consigliere regionale Giacomo Zamperini, la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e i vertici locali dei partiti della coalizione.

“Una serata intensa, partecipata, carica di energia – ha commentato lo stesso Boscagli -. Tante persone e tanta voglia di cambiare davvero Lecco. Abbiamo inaugurato il comitato elettorale parlando di ciò che conta: problemi reali, soluzioni concrete, ascolto delle persone. Perché la politica, quella vera, parte da qui. Grazie a tutti i presenti per le idee e la fiducia. Questo è solo l’inizio di un percorso che vogliamo costruire insieme, giorno dopo giorno. Noi siamo pronti. E voi?”