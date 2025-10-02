Elezioni Lecco. Lega: “Pieno sostegno a Carlo Piazza, lista in fase avanzata di definizione”

La lista è ormai in fase avanzata di definizione

“È tempo di lasciare da parte le polemiche e mettere al centro l’interesse della città”

LECCO – Il Direttivo Provinciale della Lega Salvini Premier di Lecco ha confermato all’unanimità il pieno sostegno alla candidatura di Carlo Piazza a sindaco, riconoscendolo come il profilo più adatto a guidare un progetto politico serio, radicato e credibile per il futuro della città.

“La proposta che la Lega porta avanti si fonda su contenuti concreti, spirito di squadra e ascolto costante del territorio. La lista è ormai in fase avanzata di definizione, grazie all’impegno dei consiglieri comunali Cinzia Bettega, Stefano Parolari e Andrea Corti, e al prezioso lavoro del segretario cittadino Emanuele Mauri, che ha saputo coinvolgere tante nuove energie e competenze – ha detto Daniele Butti Segretario Provinciale Lega – Salvini Premier Lecco -. La campagna elettorale sta entrando nel vivo con incontri pubblici, confronti con cittadini e associazioni, oltre a una presenza continua sia nei canali digitali sia nelle piazze di Lecco. Iniziative come il gazebo di sabato 4 ottobre in Piazza Garibaldi dimostrano la volontà della Lega di essere presente e vicina alla gente, ascoltando bisogni e proposte.

La Lega è al lavoro per costruire una coalizione ampia, coesa e realmente alternativa all’attuale amministrazione comunale. I numerosi segnali di attenzione e i sostegni che la candidatura di Piazza sta raccogliendo – anche da realtà esterne al nostro movimento – sono la testimonianza che il progetto ha basi solide e un orizzonte condiviso. In questo contesto riteniamo che il momento richieda unità e responsabilità: proprio per questo giudichiamo fuori luogo e dannose alcune recenti esternazioni lasciate a mezzo social da parte di esponenti riconducibili al centrodestra. In un momento in cui sarebbe necessario rafforzare il dialogo tra alleati, certi atteggiamenti alimentano divisioni e creano confusione.

Le energie di tutti devono essere rivolte a un obiettivo condiviso: dare a Lecco una guida nuova, competente e vicina ai cittadini.

La Lega ha sempre mantenuto un atteggiamento costruttivo, trasparente e coerente, e continuerà a lavorare con spirito unitario e senso di responsabilità. Per questo rinnoviamo la nostra disponibilità a convergere sulla candidatura di Carlo Piazza, chiedendo che essa venga quanto prima validata anche a livello regionale e nazionale.

È tempo di lasciare da parte le polemiche e mettere al centro l’interesse della città. Solo con un lavoro comune, serio e condiviso, potremo offrire a Lecco la prospettiva di crescita, sviluppo e buon governo che i cittadini meritano”.