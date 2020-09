Elezioni. Lecco Merita di Più: ancora risse tra giovani, bisogna cambiare rotta

Dopo gli ultimi episodi di violenza l’intervento della lista che sostiene Ciresa

“Serve un’amministrazione capace di gestire l’escalation di violenza”

LECCO – “Dalla fine del lockdown le risse sono aumentate in città a discapito dei cittadini. L’ennesimo episodio di violenza nell’ultimo fine settimana riporta l’attenzione sul tema della sicurezza dei lecchesi”.

Lecco Merita di Più – Forza Italia, che sostiene la candidatura a sindaco di Peppino Ciresa, pone l’accento su un fenomeno che sembra essersi acuito soprattutto nelle prime settimane di riapertura dopo la grave emergenza sanitaria covid-19 che ha rinchiuso in casa milioni di famiglie: “Si era assistito a diversi episodi di risse soprattutto tra giovani in centro città. La situazione non sembra essere migliorata. I controlli delle forze dell’ordine sono aumentati ma l’ennesima rissa è scoppiata lo scorso sabato notte davanti al chiosco sul lungolago di Lecco. L’attività è stata chiusa per 15 giorni ma niente è stato fatto dall’amministrazione comunale per tutelare gli abitanti concretamente”.

“La scorsa settimana il gelataio di Belledo e la sua famiglia sono stati picchiati violentemente da alcuni giovani: calci, pugni e una prognosi di 40 giorni per il malcapitato con l’unica colpa di aver difeso un gruppo di ragazzine dai bulli di quartiere. Come possono i cittadini sentirsi sicuri a Lecco? La coalizione a supporto di Gattinoni cosa ha fatto in questi anni per garantire la sicurezza? Non è dato saperlo”.

“La lista di Lecco Merita di Più – Forza Italia desidera cambiare rotta anche su questo punto e si augura che i lecchesi capiscano l’importanza di scegliere un’amministrazione capace di gestire l’escalation di violenza. Lavoreremo per un maggior coordinamento interforze: 250 nuove telecamere devono essere installate per identificare vandali e criminali. La giunta di Brivio al momento si avvale di 150 telecamere di cui solo la metà sono funzionanti. Non si può continuare a lasciare malviventi a piede libero. La polizia locale dovrà svolgere funzione di presidio urbano e non solo fare cassa con multe nel centro città. Lecco merita sicurezza, merita di più”.