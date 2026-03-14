Elezioni Lecco: Patto per il Nord candida Giovanni Colombo sindaco

L’annuncio oggi: Lorenzo Bodega capolista. La corsa a Palazzo Bovara sale a cinque candidati

“Il nostro obiettivo prioritario è chiaro: far ritornare Lecco la città sicura, ordinata e vivibile che io e Lorenzo avevamo lasciato anni fa” afferma Colombo

LECCO – Patto per il Nord rompe gli indugi e lancia la propria corsa verso le elezioni amministrative di Lecco del prossimo 24 e 25 maggio annunciando la candidatura di Giovanni Colombo alla carica di sindaco, ex consigliere comunale. A guidare la lista come capolista sarà Lorenzo Bodega, già due volte primo cittadino della città e parlamentare, chiamato a sostenere in prima linea il progetto politico del movimento.

L’ufficializzazione è arrivata oggi, sabato 14 marzo. Il movimento punta su una coppia che definisce “affiatata e complementare”, composta da figure che conoscono da vicino l’amministrazione comunale e il tessuto economico e sociale del territorio. Colombo viene presentato come un profilo con esperienza amministrativa e manageriale, mentre Bodega porta con sé un lungo percorso istituzionale maturato tra il municipio di Lecco e il Parlamento.

A spiegare la scelta e il quadro politico è lo stesso Bodega, che prende posizione rispetto alle dinamiche del centrodestra locale. “In queste settimane una parte del centrodestra lecchese aveva ipotizzato forme di collaborazione con noi. Abbiamo ascoltato le proposte con rispetto, ma riteniamo che il metodo con cui si sta costruendo la coalizione sia sbagliato. Le decisioni più importanti vengono prese ai tavoli nazionali dei partiti, mentre noi crediamo fermamente che il centrodestra debba tornare a nascere dal territorio e dalla partecipazione dei cittadini”.

Bodega rivendica quindi l’autonomia del progetto politico promosso dal movimento: “Noi rappresentiamo lo spirito originario del centrodestra, quello lontano dai litigi interni, dai veti incrociati e dalle logiche di palazzo. Non ci sentiamo subordinati ad alcuna sigla, né nei metodi né nei contenuti. Per questo andiamo avanti con convinzione, forti di un nostro progetto politico chiaro, autonomo e coerente”.

Pronto a entrare nella competizione elettorale è anche il candidato sindaco Giovanni Colombo, che pone al centro del programma il tema della sicurezza urbana. “Desidero innanzitutto ringraziare Patto per il Nord e Lorenzo Bodega per la fiducia. Il nostro obiettivo prioritario è chiaro: vogliamo far ritornare Lecco la città sicura, ordinata e vivibile che io e Lorenzo avevamo lasciato anni fa, al termine della nostra esperienza sui banchi del consiglio comunale”.

Nel suo intervento Colombo traccia un quadro critico della situazione attuale. “Oggi, purtroppo, la realtà è drammaticamente diversa. La nostra è diventata una città dove vige un inaccettabile ‘coprifuoco’ non scritto al calare della sera, una città in cui la cronaca nera ci costringe a leggere di aggressioni e persino di morti ammazzati per accoltellamento. I lecchesi non ne possono più. Prendo un impegno preciso fin da ora: sarò un Sindaco a tolleranza zero contro il degrado e l’illegalità”.

Il candidato sindaco individua inoltre responsabilità politiche negli ultimi anni di amministrazione cittadina e nel contesto nazionale. “Da una parte, l’immobilismo dell’amministrazione uscente ha permesso a questa preoccupante deriva di sfuggire completamente di mano. Dall’altra, fa sorridere ascoltare oggi rassicurazioni sulla sicurezza proprio da chi rappresenta l’attuale coalizione di Governo a Roma: un tema che dovrebbe essere la loro bandiera storica, ma su cui viene da chiedersi come mai, pur avendo importanti responsabilità a livello nazionale, non si siano visti risultati concreti sulle nostre strade”.

Colombo conclude lanciando un appello alla partecipazione civica: “Il nostro approccio sarà fondato sulla trasparenza e sull’ascolto. Nella lista civica che stiamo completando troveranno spazio tutti coloro che hanno davvero a cuore il bene di Lecco: non chiediamo tessere di partito, ma accogliamo chiunque voglia rimboccarsi le maniche e mettere a disposizione le proprie competenze e la propria passione per Lecco“.

La linea del movimento viene ribadita anche dalla Segreteria Federale di Patto per il Nord, che amplia il ragionamento oltre la dimensione comunale indicando tra le priorità sicurezza, mobilità, infrastrutture e contrasto al carovita. “Molte questioni cruciali per Lecco dipendono infatti dalle scelte di Regione Lombardia e, sul fronte dell’ordine pubblico, del Governo centrale”.

Tra i temi indicati figurano lo sblocco della viabilità, la riduzione delle liste d’attesa nella sanità e maggiori risorse per la sicurezza del territorio. “Vogliamo poter affrontare questi temi guardando in faccia i cittadini, chiamando le cose con il loro nome, senza alcun timore reverenziale e senza la paura di urtare le sensibilità politiche di Milano o di Roma. Non ci interessa la polemica a tutti i costi, ma non siamo disposti a nascondere la polvere sotto il tappeto in nome di presunti equilibrismi di partito”.

Il movimento conclude assicurando che continuerà a lavorare “con serietà sui contenuti e sulle proposte”, rivendicando l’obiettivo di rappresentare “lo spirito autentico del centrodestra: quello che nasce dai territori e non arretra di fronte ai bisogni della sua gente”.

Con l’annuncio di Colombo, salvo colpi di scena, sembra quindi si sia delineato lo scacchiere per le prossime elezioni comunali in quel di Lecco, con ben 5 candidati in lizza: l’uscente Mauro Gattinoni sostenuto del centro sinistra, Filippo Boscagli uomo scelto del centro destra senza non poca fatica nel trovare una sintesi, la civica Orizzonte per Lecco che candida Mauro Fumagalli e l’unica donna in corsa Francesca Losi sostenuta del Partito Popolare del Nord.

Candidati che, ricordiamo, terranno un confronto pubblico organizzato da Lecconotizie.com in calendario per venerdì 8 maggio, alle ore 20.30, presso la Sala don Ticozzi di Lecco. Occasione per mettere a confronto programmi, priorità e visioni per il futuro della città, dando ai cittadini la possibilità di ascoltare direttamente i protagonisti della corsa a Palazzo Bovara.