Il Carroccio svela i nomi dei candidati per i seggi uninominali di Camera e Senato

Non ci sono esponenti lecchesi. Ora gli uscenti sperano nei ‘listini’ plurinominali

LECCO – Era nell’aria già da qualche giorno ed ora, con l’annuncio arrivato in serata dal Carroccio, è ormai ufficiale che la Lega lascerà agli alleati di coalizione le candidature per i seggi uninominali per l’area lecchese: non ci sono infatti esponenti locali nella lista dei candidati svelata dalla Lega.

Compaiono infatti per le circoscrizioni uninominali lombarde le candidature alla Camera di Laura Ravetto, Andrea Crippa, Stefano Candiani, Nicola Molteni, Giancarlo Giorgetti, Rebecca Frassini, Simona Bordonali, Silvana Comaroli, Andrea Dara e al Senato di Massimiliano Romeo a Varese, Maria Cristina Cantù a Milano, Gian Marco Centinaio a Pavia, Daisy Pirovano a Bergamo, Stefano Borghesi a Brescia.

Non sarà dunque di Antonella Faggi il seggio uninominale al Senato, come era stato alle precedenti elezioni. Oggi quel seggio è allargato anche alle province di Como e Sondrio e al suo posto si affaccerebbero altri partner di coalizione come Alessio Butti di Fratelli d’Italia o Licia Ronzulli di Forza Italia. In serata il nome del candidato non è stato ancora svelato.

Potrebbe essere invece assegnato a Maurizio Lupi il seggio uninominale per la Camera. Del resto, l’esponente di Noi con l’Italia era stato eletto in precedenza nel collegio di Merate, oggi non più esistente dopo il taglio dei parlamentari.

Antonella Faggi insieme ai parlamentari uscenti l’on. Roberto Paolo Ferrari e il senatore Paolo Arrigoni potrebbero trovare spazio nei listini plurinominali che ancora non sono stati presentati. Il posto per tutti non è affatto scontato. Ormai è questione di ore, il quadro delle candidature nel centrodestra dovrebbe finalmente chiarirsi.