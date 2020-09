Elezioni, M5S: “Riflettori accesi su ex Leuci e aree dismesse”

LECCO – Il recupero delle aree dismesse al centro del presidio del Movimento 5 Stelle e del candidato sindaco Silvio Fumagalli ieri pomeriggio, giovedì, di fronte all’ex Leuci.

L’immobile, come noto, è all’asta: “Quest’area – ha commentato il candidato – è uno dei problemi legati al recupero delle aree dismesse e all’amianto della nostra città. Negli ultimi anni il tema è stato portato più volte all’attenzione dell’amministrazione comunale grazie a Massimo Riva, consigliere comunale e anche nel nostro programma elettorale al recupero di queste aree è dedicata un’ampia parte”.

“Nel recupero di queste aree – ha continuato il candidato sindaco – non intendiamo aumentare i volumi, quando, piuttosto, dare degli incentivi economici. Inutile destinare quest’area al residenziale quando appena di fronte ci sono già appartamenti nuovi vuoti. Piuttosto l’ex Leuci potrebbe essere riqualificata in maniera ‘green’, una grande area verde fulcro di nuovi stimoli per la città”.