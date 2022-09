Sala Ticozzi gremita per il leader di Italia Viva che lancia la volata per il Terzo Polo

“A chi affidereste la gestione del vostro portafoglio in un periodo di crisi come questo?”

LECCO – Sala Ticozzi gremita (alcune persone sono rimaste in piedi) oggi pomeriggio per Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva ha fatto tappa a Lecco per sostenere i due candidati lecchesi all’uninominale alla Camera e al Senato del Terzo Polo: Stefano Motta e Giuseppe Conti.

Tanti i sindaci del territorio presenti, insieme ad alcuni amministratori lecchesi, oltre a volti noti della società civile. A fare gli onori di casa davanti alla folta platea il sindaco di Valmadrera (coordinatore di Italia Viva Lecco) Antonio Rusconi: “Grazie a tutti voi siamo riusciti a riempire questa sala che conta qualcosa come 260 posti – ha detto -. C’è una polemica qui a Lecco sul voto utile e noi rispondiamo con due parole: il voto utile per noi è mantenere Draghi a palazzo Chigi perché con noi, il 26 settembre, Draghi sarà ancora Presidente del Consiglio”.

Matteo Renzi ha parlato per circa un’ora toccando diversi temi (dalla cultura alla guerra, dalla crisi economica, al reddito di cittadinanza) non risparmiando stoccate ai suoi avversari politici: “Noi faremo di tutto perché Giorgia Meloni non diventi Presidente del Consiglio, ma se sarà lei che abbia rispetto per le istituzioni europee anche perché altrimenti i conti lo pagheranno le famiglie italiane. Enrico Letta sta facendo campagna elettorale per la Meloni, sta facendo campagna elettorale proponendo di aumentare le tasse. Noi siamo gli unici a poter offrire non promesse ma risultati: siamo quelli del Jobs Act, siamo quelli dell’industria 4.0, siamo quelli del super ammortamento… Chiedete agli altri cosa hanno fatto, solo chiacchiere. Noi portiamo risultati: dagli 80 euro alle misure per l’assunzione nelle imprese”.

Per quanto riguarda Matteo Salvini: “Credo stia vivendo un momento anche di difficoltà: aveva fatto tutta questa scommessa per andare al Governo e ora vede in testa la Meloni. Al Nord certe cose si pagano. Chi è che ha votato il reddito di cittadinanza? Matteo Salvini. Tutti gli altri schieramenti sono per il reddito di cittadinanza, gli unici che hanno detto sin da subito che il reddito di cittadinanza non funziona ed è assurdo dare i soldi a chi sta sul divano siamo stati noi con Carlo Calenda. Salvini può dire quello che vuole ma la verità è che lui il reddito di cittadinanza l’ha votato da Ministro ed è una cosa che al Nord non gli perdoneranno”.

Matteo Renzi, domani, interromperà la campagna elettorale per andare in aula a votare il Decreto Aiuti: “I 5 Stelle non vogliono far passare questo Decreto, ma se non passa sarà un grosso problema per le famiglie. Domani saremo in aula perché ci sono dei miliardi che possono arrivare alle famiglie e alle imprese. Perché i lecchesi dovrebbero votare Terzo Polo? Perché siamo i più seri. Forse non siamo i più simpatici, ma non vi stiamo invitando a cena o a passare le vacanze assieme. Siamo davanti a una situazione complicatissima: guerra, inflazione, caro energia… a chi affidereste la gestione del vostro portafoglio? A Meloni e Salvini? A Di Maio e Fratoianni? A Conte che magari usa quei soldi per i banchi a rotelle? Oppure a noi e Calenda? Credo che la risposta sia molto semplice…”.