Elezioni, Minuzzo ‘tende la mano’: “Serve un centrodestra unito e concreto per il futuro di Lecco”

Il capogruppo di Lecco Merita di Più/Lecco Ideale ribadisce: “Disponibile a mettermi al servizio di un progetto condiviso”

LECCO – “Dopo una settimana in cui la dialettica politica ha rischiato di lasciare spazio a incomprensioni e personalismi, ho accolto con piacere le parole di Filippo Boscagli, che con equilibrio e senso istituzionale ha saputo riportare il confronto sul piano più alto della politica, intesa, come ha ricordato, come la “prima forma di carità”. Un richiamo che condivido fino in fondo”.

Lo ha dichiarato Emilio Minuzzo, capogruppo di Lecco Merita di Più-Forza Italia. “In questi mesi il nostro gruppo ha lavorato con serietà, spirito di servizio e responsabilità, promuovendo un confronto costruttivo e rispettoso tra tutte le componenti della coalizione. La nostra proposta nasce da un’idea chiara: Lecco ha bisogno di un cambiamento autentico, concreto e partecipato. Un cambiamento che sappia unire, che metta al centro i bisogni dei cittadini, e che superi le logiche dell’appartenenza e delle tattiche”.

“Abbiamo maturato un’esperienza amministrativa solida, affrontando con impegno i problemi della città. Un percorso che ci ha permesso di conoscere da vicino la macchina comunale, di ascoltare i cittadini, di confrontarci con il tessuto economico e sociale. Pensiamo che questa esperienza possa oggi rappresentare una risorsa utile per costruire un progetto serio e credibile, all’altezza delle sfide che attendono Lecco.

Per questo, come già detto nelle scorse settimane, confermo la mia disponibilità a mettermi al servizio di un progetto condiviso, capace di tenere insieme tutte le forze del centrodestra in un percorso unitario e concreto“.

“Crediamo che questa possa essere davvero l’occasione per un nuovo corso del centrodestra, che sappia rinnovarsi anche attraverso un cambio generazionale fondato su entusiasmo, competenze ed energia. Non è il momento delle divisioni, ma delle scelte chiare. Da parte nostra c’è la disponibilità a fare la nostra parte, con responsabilità, spirito di servizio e la volontà di rappresentare tutti” ha concluso Minuzzo.