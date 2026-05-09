Elezioni, Pagliarini a Lecco per Colombo sindaco: “Giovanni rappresenta l’etica del saper fare”

Mattinata intensa oggi, sabato, per il candidato di Patto per il Nord

L’endorsement di Pagliarini: “Colombo è un sindaco-manager, capace di pretendere efficienza, puntando allo “zero burocratico” della macchina amministrativa”

LECCO – I pesi massimi della politica e del movimento autonomista come l’ex Ministro del Bilancio Giancarlo Pagliarini, il presidente di “Patto per il Nord” Roberto Bernardelli e il vicesegretario federale Jonny Crosio in città per sostenere la candidatura di Giovanni Colombo. È stata una mattinata all’insegna della partecipazione e dell’entusiasmo quella che ha animato oggi, sabato 9 maggio, il centro città, resa ancora più viva dalla concomitanza con la UTLAC (Ultra Trail del Lago di Como). Un evento che ha fatto sorridere lo stesso Giovanni Colombo: “Da grande appassionato di sport – ha scherzato il candidato – oggi avrei quasi preferito vestire i panni dell’atleta in gara piuttosto che quelli del candidato sindaco!”

Un momento particolarmente significativo della giornata è stata la condivisione di molte riflessioni e incontri con Giancarlo Pagliarini. L’ex Ministro non si è limitato a una presenza istituzionale sotto il gazebo, ma ha voluto passeggiare a lungo per le vie della città accompagnato da Colombo e dai candidati della lista. Un’ottima risposta da parte dei cittadini: in molti lo hanno riconosciuto, fermandolo per un saluto, una stretta di mano e un confronto sui temi caldi del territorio.

L’ex Ministro ha voluto ribadire la massima stima per il candidato sindaco di Lecco, a cui è legato da una storica e profonda amicizia, diffondendo un accorato appello al voto in cui non ha usato mezzi termini: “Giovanni non è un burocrate, non è un politico di professione. Al contrario, è un manager, è uno che per campare ha sempre lavorato, e in un’epoca in cui si promette molto e si realizza poco, Giovanni Colombo rappresenta l’etica del “saper fare”, unita a una trasparenza cristallina. È l’uomo giusto per fare uscire Lecco dalle secche dell’ordinaria amministrazione. Una persona seria che risponde solo a voi e non alle segreterie romane”.

L’ex Ministro e padre del federalismo ha inoltre lodato il programma della lista, definendolo “uno dei documenti più seri, coraggiosi e concreti che ho visto negli ultimi anni”, rimarcando la necessità per la città di avere finalmente un “Sindaco-Manager, capace di pretendere efficienza, puntando allo “zero burocratico” della macchina amministrativa” per realizzare progetti chiave e bloccati da anni, come la “Quarta Ipotesi” per la viabilità e il rilancio del centro sportivo del Bione.

Tra i punti chiave della squadra di Colombo ci sono infatti l’ascolto dei cittadini, il proporre soluzioni concrete e il riportare l’attenzione sui veri bisogni dei lecchesi.