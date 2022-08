Il parlamentare lecchese ringrazia quanti l’hanno sostenuto per avere una chance di elezione

“Resta un’esperienza di altissimo valore sia istituzionale sia umano per oltre nove anni”

LECCO – “Il 25 settembre 2022 non sarò candidato alle elezioni alla Camera dei Deputati, questo non deve minimamente scalfire il grande ringraziamento a tutti coloro che mi hanno sostenuto per poter avere una chance di elezione a rappresentare nuovamente il territorio lecchese e della Brianza”.

Queste le parole di Gian Mario Fragomeli, parlamentare lecchese in quota al Partito Democratica nell’ultima legislatura, qualche ora prima che venissero definite le liste dei candidati del partito guidato da Enrico Letta in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. Il taglio dei parlamentari ha inevitabilmente tolto rappresentanza ai territori e, nonostante le richieste della provincia di Lecco, a farne le spese, tra i tanti, è stato anche il parlamentare lecchese che nella passata tornata elettorale era stato candidato in Brianza.

“Penso ai sindaci di centro sinistra che hanno scritto al segretario nazionale, al supporto dei segretari di circolo del Pd e della Federazione di Lecco e alla presidente del gruppo PD alla Camera Debora Serracchiani, che in ogni momento ha valorizzato il lavoro che ho svolto in qualità di capogruppo in commissione Finanze – ha continuato Fragomeli -. Resta un’esperienza di altissimo valore sia istituzionale sia umano per oltre nove anni – con gli ultimi particolarmente difficili e colpiti da pandemia e crisi economica – che ho avuto l’opportunità di svolgere al servizio della Nazione e del Territorio. Anni di incontro, ascolto e impegno per tutti i nostri Comuni, le associazioni di categoria, sindacali, il terzo settore e tanti singoli cittadini e cittadine ai quali non finirò di essere mai abbastanza grato”.

“Avrei voluto ricandidare tutti i parlamentari uscenti ma era impossibile a causa del taglio dei parlamentari ma anche per esigenze di rinnovamento” avrebbe detto il segretario Pd Enrico Letta durante la riunione della direzione del Partito Democratico che si è tenuta in nottata. Da quanto trapelato, Letta correrà da capolista alla Camera in Lombardia e Veneto, Carlo Cottarelli sarà capolista al Senato a Milano, il virologo Andrea Crisanti sarà candidato capolista nella circoscrizione Europa.