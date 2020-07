Elezioni. Peppino Ciresa presenta la sua… Lecco Ideale

Il simbolo della lista civica a sostegno di Ciresa

A breve verrà presentata anche la squadra capitanata da Antonio Rossi

LECCO – Giovani e donne, questa l’identità della lista civica Lecco Ideale a sostegno del candidato sindaco di centro destra Peppino Ciresa. Nella sede elettorale di via Roma questa mattina, giovedì, è stato presentato il simbolo.

“Una lista espressione di molteplici ambiti, dallo sport al commercio, dalla salute all’economia, composta principalmente da giovani e da donne – ha detto Ciresa -. Tutte persone che vogliono fare qualcosa per la propria città ma che non si sono sentite completamente rappresentate dai partiti. La lista raccoglie una trentina di persone e nei prossimi giorni presenteremo tutti i componenti”.

Il simbolo, Lecco Ideale, riprende l’idea di Giacomo Cosentino, coordinatore della lista civica Lombardia Ideale che poi è stata declinata in molteplici realtà territoriali della regione approdando anche a Lecco.

“Ciresa è una persona molto concreta e siamo felici di questa candidatura – ha detto Cosentino -. La lista è nata con l’intenzione di dar voce a quelle persone che non si sentono rappresentate dai partiti nazionali ma che hanno voglia di darsi da fare sempre nell’ambito dei valori del centrodestra”.

“L’ideale per Lecco sarebbe stato partire 5 anni fa, ma ci avevano promesso che il meglio doveva ancora venire, allora siamo scesi in campo adesso – ha detto il capolista Antonio Rossi -. Ci tengo a sottolineare un aspetto, non identificatici come la lista degli sportivi perché sono molti i temi che abbiamo in programma”.

Programma elettorale che verrà approvato nelle prossime ore e quindi reso pubblico a breve ha chiarito Ciresa. A sostegno della lista erano presenti anche tre persone della città che hanno raccontato le loro esperienze: il commerciante Gabriele Colciago, che ha parlato delle difficoltà del settore e il bisogno di maggior sicurezza, Andrea Oriana, volto del nuoto lecchese e Sabrina Schillaci, ex architetto che ha stravolto la propria vita dopo che il marito è rimasto tetraplegico in seguito a un tuffo.

Il commissario provinciale della Lega l’ha definita la lista dei campioni: “Campioni intesi come persone che con la loro professionalità hanno portato il nome di Lecco in giro per il mondo. Dietro al sindaco ci vuole una grande squadra e questa è una vera lista d’attacco”.

Presenti anche alcuni nomi che faranno parte della squadra a partire da Filippo Boscagli: “Veniamo da 10 anni fallimentari, le promesse di oggi sono le stesse promesse di ieri. Quello che vi diciamo non sono solo slogan, ma siamo qui per metterci la faccia e lavorare assieme ai nostri cittadini”. Nella squadra anche Marzio Maccacaro, ex manager della Fiocchi Munizioni: “Osservare, ascoltare ma oggi manca la capacità di decidere e io voglio portare questo aspetto per evitare quell’inerzia che vediamo tutti i giorni a livello nazionale”. Fabrizio Arrigoni, ex presidente dell’Aurora San Francesco a parlato di “una lista con persone di qualità per produrre azioni di qualità”. Nell’occasione è stata presentata anche un’altra pedina, l’avvocato Lorella Cesana: “Siamo qui per creare la nostra Lecco ideale”.

“Abbiamo tanta voglia di cambiare e tornare alla Lecco dell’amministrazione Bodega, di cui mi onoro di aver fatto parte, quando le cose si facevano – ha concluso Ciresa -. Bisogna ricominciare a fare le cose concrete”.