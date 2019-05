Elezioni. Pietro Fiocchi: “In Europa per difendere le nostre imprese”

Il neo europarlamentare Pietro Fiocchi e Fratelli d’Italia ringraziano Lecco e il territorio

“In Europa Lecco deve essere meglio rappresentata. E’ necessario cambiare questo approccio burocratico malato”

LECCO – Dopo il brillante risultato elettorale Pietro Fiocchi e Fratelli d’Italia ringraziano Lecco e tutto il territorio.

Questa mattina, venerdì, si è svolto l’incontro con il neo europarlamentare presso il bar Centrale di Lecco.

“Andrò in Europa per cercare di cambiare questo approccio burocratico malato che castra le nostre imprese – ha detto -. Voglio combattere per le piccole e medie imprese che sono la spina dorsale del nostro territorio: non vogliamo aiuti, vogliamo solo poter combattere ad armi pari perché, ad armi pari, ‘massacriamo’ tutti”.

Non usa mezzi termini Fiocchi che, durante la campagna elettorale, ha battuto palmo a palmo buona parte del Nord Italia: “Il segreto del successo di Fratelli d’Italia è stata la capacità di andare in mezzo alle persone per ascoltare problemi e aspettative, e questo ha pagato”.

Infrastrutture e lavoro, due temi centrali: “Il mio lavoro sarà quello di portare fondi europei sul territorio per migliorare infrastrutture e una capacità di impresa che è già incredibile. Abbiamo imprenditori che lavorano per stare aggrappati con le unghie e con i denti al loro territorio”.

“C’è un’aria nuova e una maggior consapevolezza delle nostre forze – ha detto il parlamentare Alessio Butti -. Da oggi, in Europa, abbiamo un attaccante in grado di intercettare risorse da portare sul territorio”.

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Fabio Mastroberardino ha snocciolato i dati di una tornata elettorale che ha visto il partito in netta crescita: “E’ il frutto di un percorso che stiamo affrontando tutti insieme, un grazie ad Alessio Butti che in parlamento si sta occupando dei problemi del nostro territorio parlando di futuro e prospettive. Un percorso che ci ha portato dal 3/4% al 6% a livello provinciale. In più di venti comuni siamo sopra il 7%, terza forza politica dietro a Lega e PD”.

Mastroberardino ha poi ringraziato Marco Masetti per l’ottimo lavoro svolto a Colico ed Enrico Castelnuovo per il risultato ottenuto in città. Un ringraziamento è stato rivolto anche a Michael Bonazzola neo consigliere comunale a Dervio eletto con la lista vincente guidata dal nuovo sindaco Stefano Cassinelli.

“L’ottimo risultato a Lecco ci fa ben sperare per le elezioni del prossimo anno. Dobbiamo studiare un programma per questa città e fare in modo che dopo dieci anni Lecco non sia più in mano alla Sinistra”.

Anche Giacomo Zamperini guarda alle elezioni a Lecco: “Si può vincere solo con il centrodestra unito e non basta scegliere i partiti ma serve la persona. Propongo di fare le primarie per decidere il candidato di centrodestra”.