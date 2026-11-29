Le operazioni di scrutinio si sono tenute questa mattina, domenica 29 novembre

Sette consiglieri per il centrodestra, quattro per il centrosinistra e uno per i civici

LECCO – Sette consiglieri a Casa dei Comuni – Hofmann Presidente, quattro alla lista La Provincia territorio bene comune e uno a Civici per la Provincia. È questo l’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Lecco, svoltesi sabato 28 novembre e concluse questa mattina, domenica, con lo scrutinio e la proclamazione dei dodici eletti.

Risultati che vedono il centrodestra conquistare, complice il cambio di amministrazione comunale a Lecco con l’elezione del sindaco Filippo Boscagli, un consigliere in più rispetto al mandato appena terminato. A rimetterci il centrosinistra, la cui formazione si riduce da cinque a quattro consiglieri mentre il terzo gruppo, quello dei civici, conferma la presenza in Consiglio provinciale con un eletto.

Per quanto riguarda i singoli eletti, a guidare la classifica delle preferenze ponderate è il vice presidente uscente Mattia Micheli (Lega), candidato della lista Casa dei Comuni – Hofmann Presidente, che ha raccolto 10.153 voti. Nella stessa lista sono stati eletti anche Antonio Leonardo Pasquini (Fratelli d’Italia, 6.110), Stefano Simonetti (Lega, 6.072), Luca Caremi (Lega, 5.712), Paolo Alessandro Milani (Forza Italia, 5.518), Michele Peccati (Fratelli d’Italia, 4.809) e Silvia Maria Gisella Bosio (Forza Italia, 4.719).

Quattro i seggi conquistati dalla lista La Provincia territorio bene comune, espressione del centrosinistra. Confermati in Consiglio provinciale Paolo Lanfranchi, con 7.281 voti ponderati, Patrizia Riva (5.403) e Gaetano Caldirola (4.953) mentre il segretario provinciale del Pd Manuel Tropenscovino fa il suo ingresso a Villa Locatell (6.528).

Un solo rappresentante, infine, per Civici per la Provincia: si tratta di Cesare Colombo, eletto con 3.558 voti ponderati e confermato nella carica di consigliere provinciale.

La partecipazione al voto è stata dell’85,07%: alle urne si sono recati 872 amministratori su 1.025 aventi diritto. Le operazioni di scrutinio sono iniziate alle 8 di domenica mattina, seguite dalla ponderazione dei voti e dalla proclamazione degli eletti. Sono state registrate 868 schede valide, due bianche e due nulle.

Un’affluenza in lieve crescita rispetto alla precedente tornata elettorale del 2024, quando aveva votato l’83,99% degli aventi diritto.

Come previsto dalle normative, il voto per le elezioni provinciali è stato riservato a sindaci e consiglieri comunali, con un sistema di ponderazione differenziato in base alla fascia demografica dei Comuni di appartenenza.