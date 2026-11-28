Affluenza alle ore 19

L’Ufficio elettorale della Provincia di Lecco comunica che alle 19 per l’elezione del Consiglio provinciale hanno votato 808 elettori, pari al 78,83% degli aventi diritto al voto (1.025).

Nel dettaglio:

Fascia A Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti – scheda azzurra: 405 su 531 aventi diritto al voto

Fascia B Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti – scheda arancione: 192 su 246 aventi diritto al voto

Fascia C Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti – scheda grigia: 108 su 130 aventi diritto al voto

Fascia D Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti – scheda rossa: 73 su 85 aventi diritto al voto

Fascia E Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti – scheda verde: 30 su 33 aventi diritto al voto

Nelle ultime elezioni per il Consiglio provinciale nel 2024 l’affluenza alle 19.00 era stata pari al 75,16%.

Affluenza alle ore 12

L’Ufficio elettorale della Provincia di Lecco comunica che alle 12 per l’elezione del Consiglio provinciale hanno votato 454 elettori, pari al 44,29% degli aventi diritto al voto (1.025).

Nel dettaglio:

Fascia A Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti – scheda azzurra: 219 su 531 aventi diritto al voto

Fascia B Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti – scheda arancione: 117 su 246 aventi diritto al voto

Fascia C Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti – scheda grigia: 62 su 130 aventi diritto al voto

Fascia D Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti – scheda rossa: 47 su 85 aventi diritto al voto

Fascia E Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti – scheda verde: 9 su 33 aventi diritto al voto

Nelle ultime elezioni per il Consiglio provinciale nel 2024 l‘affluenza alle 12.00 era stata pari al 50,63%.

LECCO – Nella giornata di oggi, sabato 28 novembre, dalle ore 8 alle ore 23, si vota per il rinnovo del consiglio provinciale di Lecco nel seggio unico allestito nella sala don Ticozzi in via Ongania 4 a Lecco. Le operazioni di scrutinio inizieranno domenica 29 novembre alle 8.00 nella medesima sala.

Ai sensi della legge 56/2014 sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Lecco (suddivisi in fasce in base al numero di abitanti del proprio paese), per un totale di 1.025 aventi diritto al voto.

Dodici candidati da eleggere e tre liste in corsa: “Casa dei Comuni”, di controtestra, sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia; l’altra di centrosinistra, “La Provincia Territorio Bene Comune” e infine la terza, “Civici per la provincia”, con sindaci e consiglieri comunali eletti nelle varie liste civiche del territorio.

La Provincia Territorio Bene Comune: Paolo Lanfranchi (Dolzago), Patrizia Riva (Merate),Gaetano Caldirola (Casatenovo), Rossella Carlini (Monticello Brianza), Giuseppe De Luca (Carenno), Valeria Frigerio (Oggiono), Pierantonio Galbusera (Olgiate Molgora) Cristina Masanti (Dorio), Carmela Palella (Montevecchia), Gaia Papini (Vercurago), Lucia Turati (Bosisio Parini), Manuel Tropenscovino (Ballabio)

Casa dei Comuni: Mattia Micheli (Abbadia Lariana), Stefano Simonetti (Valgreghentino), Luca Caremi (Calolziocorte), Silvia Maria Gisella Bosio (Calolzio), Paolo Alessandro Milani (Airuno), Martina Gilardi (Galbiate), Michele Peccati (Malgrate), Antonio Leonardo Pasquini (Casargo), Ivan Raveglia (Monte Marenzo), Florinda Rotta (Lecco), Alessandra Biasiotti Mogliazza (Perledo), Gabriella Amadei (Oliveto Lario).

Civici per la provincia: Cesare Colombo (Valmadrera), Chiara Cantaluppi (Oliveto Lario), Bruno Giovanni Carenini (Abbadia), Elena Codara (Imbersago), Piera Crippa (Valmadrera), Egidio Attilio Galli (Suello), Lauretta Invernizzi (Galbiate), Massimo Orlandi (Pasturo), Mario Raimondi (Garlate), Aldo Riva (Castello Brianza), Silvia Tantardini (Civate), Cesare Valsecchi (Calolziocorte).

Ulteriori informazioni sono disponibili nell’apposita sezione del sito internet dedicata alle Elezioni provinciali 2026.