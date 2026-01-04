Elezioni provinciali a Lecco: sfida a due tra Hofmann e Vergani. Il voto il 24 gennaio

Scaduto il termine per le candidature, ora la verifica delle firme. Il voto il 24 gennaio

A esprimere la preferenza saranno sindaci, assessori e consiglieri comunali

LECCO – La corsa alla fascia azzurra sarà una sfida a due: da un lato l’attuale Presidente uscente candidata del centrodestra Alessandra Hofmann, 49 anni, sindaca di Monticello Brianza; dall’altro Fabio Vergani, 52 anni, primo cittadino di Imbersago, sostenuto dal centrosinistra e dai civici del gruppo “La Provincia bene comune”.

I giochi sono fatti: è scaduto oggi il termine per la presentazione delle candidature e le firme necessarie sono state protocollate. Con il deposito formale si apre ora la fase di verifica delle sottoscrizioni; il verbale dell’ufficio elettorale sarà pubblicato mercoledì dall’ente provinciale. Il voto, invece, è fissato per il 24 gennaio e riguarderà esclusivamente l’elezione del presidente.

Ieri, sabato 3 gennaio, Fabio Vergani ha consegnato i documenti con 229 firme raccolte sui territori provinciali, ottenendo il sostegno di un’ampia coalizione di sindaci, assessori e consiglieri comunali. Tra i primi cittadini ci sono quelli di Lecco, Merate, Casatenovo, Dolzago, Missaglia, Osnago, Robbiate, Olginate, Oggiono, Lomagna, Verderio, Barzanò, Paderno d’Adda, Valgreghentino, Bulciago, Carenno e Cremella. “Comunichiamo il nostro sostegno alla candidatura di Fabio Vergani”, si legge nella nota unitaria diffusa dagli amministratori cittadini.

Anche Alessandra Hofmann, ha protocollato la sua candidatura nella giornata di sabato, con il supporto di 280 amministratori locali, un sostegno “diffuso da tutta la provincia”, dalla Valsassina al lago fino alla Brianza. Ad accompagnarla Claudio Usuelli, suo predecessore alla guida di Villa Locatelli, in un gesto che richiama continuità e attenzione ai territori. “La raccolta firme è stata un’occasione di incontro e ascolto dei bisogni delle amministrazioni locali”, ha sottolineato Hofmann, annunciando tre incontri territoriali a gennaio per “favorire dialogo e condividere il programma”.

Una sfida tra sindaci della Brianza

Entrambi i candidati – che hanno in agenda per i prossimi giorni diversi incontri per illustrare i programmi – provengono dalla Brianza, area cruciale per interventi infrastrutturali come il nuovo ponte San Michele di Paderno – che promette di rivoluzionare i flussi di traffico – e il restauro del ponte di Brivio, con una chiusura prevista per un anno e mezzo.

A votare, il prossimo 24 gennaio, saranno 1.029 amministratori locali (sindaci, assessori e consiglieri comunali), ma non con voto paritario: il peso varia in base al numero di abitanti del comune di riferimento. Una tornata che si preannuncia combattuta.