Elezioni provinciali: affluenza al 48,78% alle ore 12:00

Hanno votato 502 amministratori su 1.029 aventi diritto

Il dato di metà giornata migliora il risultato del 2021, quando alla stessa ora aveva votato il 45,29% degli aventi diritto

LECCO – L’affluenza alle urne per le elezioni provinciali lecchesi sfiora il 50% a mezzogiorno. Secondo quanto comunicato dall’Ufficio elettorale della Provincia di Lecco, alle ore 12.00 hanno già votato 502 elettori su 1.029 aventi diritto, pari al 48,78%.

Il dato, relativo all’elezione del Presidente della Provincia, evidenzia una partecipazione in crescita rispetto alla precedente tornata: alle elezioni del 2021, alla stessa ora, l’affluenza si era attestata al 45,29%.

Entrando nel dettaglio delle singole fasce demografiche dei Comuni, nella Fascia A – che comprende i Comuni fino a 3.000 abitanti e utilizza la scheda azzurra – hanno votato 252 elettori su 534. Nella Fascia B, Comuni tra i 3.000 e i 5.000 abitanti (scheda arancione), i votanti sono stati 135 su 247. La Fascia C, relativa ai Comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti con scheda grigia, registra 59 votanti su 130. Nella Fascia D, Comuni tra 10.000 e 30.000 abitanti (scheda rossa), hanno espresso il voto 47 elettori su 85. Infine, nella Fascia E, che riguarda i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 e fino a 100.000 abitanti, identificata dalla scheda verde, i votanti sono 9 su 33.

Come previsto dalla legge 56/2014, il corpo elettorale è composto esclusivamente da sindaci e consiglieri comunali dei Comuni del territorio provinciale, per un totale di 1.029 elettori.

Le operazioni di voto sono in corso nel seggio unico allestito nella sala don Ticozzi, in via Ongania 4 a Lecco, e proseguiranno fino alle ore 23.00 di oggi. Lo scrutinio inizierà nella mattinata di domenica 25 gennaio, a partire dalle ore 8.00, nella stessa sede.

Un nuovo aggiornamento sull’affluenza è atteso nel pomeriggio con la rilevazione delle ore 17.00, mentre ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata alle Elezioni provinciali 2026 sul sito istituzionale della Provincia di Lecco.