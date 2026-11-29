Il commento del segretario provinciale a seguito dei risultati del voto di sabato 28 novembre

Il centrodestra ha rafforzato ulteriormente la maggioranza e la Lega ha visto confermati tutti i consiglieri provinciali uscenti

LECCO – Soddisfazione per il risultato delle elezioni provinciali di ieri, sabato 28 novembre. La esprime il segretario provinciale della Lega Daniele Butti al termine delle operazioni di spoglio delle schede elettorali che si sono svolte questa mattina, domenica.

Di seguito il comunicato integrale

La Lega Italia Federale di Lecco esprime grande soddisfazione e orgoglio per l’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale.

Gli esponenti Lega uscenti sono stati tutti rieletti in Consiglio Provinciale, a conferma di un lavoro riconosciuto e apprezzato da Sindaci e Consiglieri comunali in tutta la provincia.

La Lega si conferma, ancora una volta, prima forza del centrodestra sul territorio della Provincia di Lecco, con la maggioranza relativa espressa dal movimento all’interno della lista unitaria “Casa dei Comuni – Hofmann Presidente”, che ha conquistato la maggioranza assoluta in Consiglio.

Siamo orgogliosi in particolare per Mattia Micheli, eletto primo in assoluto con 10.593 voti ponderati: un risultato straordinario che premia anni di lavoro serio, competente e sempre al fianco dei Comuni, e che conferma la Lega come punto di riferimento del territorio.

Un grande complimento e l’augurio di buon lavoro vanno ai nostri consiglieri rieletti:

Mattia Micheli – Abbadia Lariana – primo degli eletti con 10.593 voti

Stefano Simonetti – Valgreghentino

Luca Caremi – Calolziocorte

“Il risultato di Mattia Micheli è la vittoria del radicamento, della presenza costante nei Comuni e della credibilità dei nostri amministratori. Mattia, Stefano e Luca sono stati premiati perché in questi anni hanno lavorato con serietà, concretezza e passione per la nostra Provincia. La Lega si conferma guida del centrodestra lecchese: il partito che ascolta i territori, che sta al fianco dei Sindaci e che trasforma le esigenze dei Comuni in risultati concreti su viabilità, scuole, ambiente e sviluppo locale.”

Un ringraziamento particolare va a tutti i Sindaci e ai Consiglieri comunali che hanno rinnovato la loro fiducia alla Lega, e a tutti i militanti e gli amministratori che hanno lavorato con generosità in questa campagna elettorale.

La Lega continuerà a essere punto di riferimento e motore del centrodestra lecchese, al servizio della Presidente Alessandra Hofmann e di tutti i lecchesi, con l’obiettivo di proseguire l’ottimo lavoro svolto finora e di rafforzare ancora di più la Provincia come vera Casa dei Comuni.

Daniele Butti

Segretario Provinciale

Lega Italia Federale Lecco