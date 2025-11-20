Elezioni provinciali, ‘Casa dei Comuni’ difende l’operato della presidente Hofmann

Bilancio di mandato: “Serietà, continuità e risultati concreti”

Il presidente Negri: “Sosteniamo il lavoro della Presidente Hofmann”

In questi anni l’Amministrazione provinciale non è mai venuta meno al proprio ruolo. Abbiamo operato con responsabilità e continuità, consapevoli che il compito della Provincia non si esercita attraverso dichiarazioni ad effetto, ma con atti concreti, progettualità solide e un confronto costante con i Sindaci, gli enti del territorio e l’intero sistema istituzionale.

Sono stati realizzati interventi significativi su infrastrutture, edilizia scolastica, trasporto pubblico, cultura, istruzione/lavoro e sicurezza, riportando ordine e visione in ambiti che richiedevano programmazione e capacità di coordinamento. Le valutazioni sommarie sulla presunta “inadeguatezza” della Presidente Alessandra Hofmann non corrispondono alla realtà di un lavoro svolto con serietà, trasparenza e risultati tangibili.

È inoltre doveroso ricordare che il Consiglio Provinciale, pur nella naturale distinzione tra maggioranza e opposizione, ha sempre operato in un clima di collaborazione e condivisione. Molte scelte sono state assunte grazie a un dialogo costruttivo tra tutte le componenti, nell’interesse superiore delle comunità che rappresentiamo. Ne è dimostrazione il fatto che la maggioranza che oggi governa la Provincia ha istituito dei tavoli di lavoro tematici per gestire le scelte programmatiche con tutti i componenti del Consiglio.

Proprio per questo è importante ribadire che il lavoro di questi anni non è frutto dell’impegno di una sola persona, ma del lavoro di squadra di un’Amministrazione che ha saputo collaborare con coesione e senso di responsabilità.

La Presidente Alessandra Hofmann ha svolto il suo ruolo con equilibrio, disponibilità e rispetto delle istituzioni e i risultati raggiunti sono il frutto dell’impegno collettivo della “Casa dei Comuni”, che ha sempre operato in modo unitario.

Per tutte queste ragioni, noi Consiglieri della Casa dei Comuni intendiamo difendere e tutelare il ruolo della Provincia e il valore del lavoro collegiale del Consiglio, compreso chi lo presiede.

Sosteniamo il lavoro della Presidente Hofmann, un lavoro di squadra che ha consentito di guidare l’amministrazione provinciale, portandola ad importanti risultati e che ha contribuito in modo fondamentale nel rendere la Provincia un punto di riferimento autorevole e credibile per tutto il territorio.

In nome e per conto di tutti i consiglieri del gruppo “Casa Dei Comuni – Hofmann Presidente”.

Il Capogruppo Alessandro Negri