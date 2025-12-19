Elezioni provinciali, Casa dei Comuni: “Se il giudizio sul mandato Hofmann è positivo, si vada avanti insieme”

“Se invece il giudizio è negativo, si abbia la responsabilità di proporre un’alternativa, assumendosene pienamente l’onere”

In qualità di Gruppo Casa dei Comuni, che ha sostenuto e accompagnato il mandato della Presidente Alessandra Hofmann, abbiamo partecipato con spirito costruttivo e di confronto all’incontro promosso dal Gruppo dei Civici.

Nel corso dell’incontro abbiamo illustrato e ribadito il lavoro svolto in questi quattro anni, caratterizzato da un metodo fondato sulla condivisione, sull’ascolto degli amministratori locali e sull’attenzione costante alle esigenze dei Comuni, su temi centrali per il nostro territorio. Un percorso che è stato confermato e apprezzato anche da diversi amministratori del Gruppo dei Civici.

Rileviamo tuttavia che, durante il confronto, sono emerse da parte di alcuni esponenti del Partito Democratico e di Fattore Lecco critiche e attacchi che riteniamo non rispondenti al lavoro effettivamente svolto negli ultimi anni e nei mesi più recenti, né coerenti con il metodo di collaborazione istituzionale che ha contraddistinto l’azione della Presidente Hofmann.

Ribadiamo con chiarezza la nostra piena disponibilità al dialogo e alla collaborazione con tutte le forze politiche, come è sempre avvenuto, nella convinzione che la Provincia debba rimanere la casa di tutti i Comuni, al di là delle appartenenze.

Ad oggi, la candidatura della Presidente Hofmann ha già raccolto oltre un centinaio di sottoscrizioni da parte di amministratori del territorio, in larga parte di area civica. Un dato che testimonia un giudizio positivo sul lavoro svolto e sulla prospettiva di continuità amministrativa.

Riteniamo quindi corretto e trasparente che il confronto politico si fondi su un principio semplice: se il giudizio su questi quattro anni è positivo, si prosegua insieme su questo percorso; se invece il giudizio è negativo, si abbia la responsabilità di proporre un’alternativa, assumendosene pienamente l’onere.

Da parte nostra, crediamo che vi siano tutte le condizioni per continuare il lavoro avviato insieme alla Presidente Hofmann, nell’interesse dei Comuni e delle comunità che rappresentiamo.

Gruppo Casa dei Comuni

Alessandro Negri

Mattia Micheli

Antonio Pasquini

Silvia Bosio

Simone Brigatti

Luca Caremi