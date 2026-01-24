Elezioni provinciali di Lecco: affluenza al 76,77% alle ore 17

Coinvolti sindaci e consiglieri comunali dei 1.029 aventi diritto. Urne aperte fino alle 23 in sala don Ticozzi

Le operazioni di scrutinio inizieranno domenica 25 gennaio alle ore 8 nella sala don Ticozzi di Lecco

LECCO – Sale in modo deciso l’affluenza alle urne per le elezioni provinciali. L’Ufficio elettorale della Provincia di Lecco ha reso noto che alle ore 17.00 hanno votato 790 elettori su 1.029 aventi diritto, pari al 76,77%, per l’elezione del Presidente (affluenza ore 12:00).

Il dato conferma una partecipazione significativa e in crescita rispetto alla precedente tornata elettorale: nel 2021, alla stessa ora, l’affluenza si era fermata al 71,62%.

Nel dettaglio delle fasce demografiche dei Comuni, nella Fascia A – Comuni fino a 3.000 abitanti con scheda azzurra – hanno votato 387 elettori su 534. La Fascia B, che comprende i Comuni tra 3.000 e 5.000 abitanti (scheda arancione), registra 199 votanti su 247. Nella Fascia C, Comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti con scheda grigia, i votanti sono 103 su 130. La Fascia D, relativa ai Comuni tra 10.000 e 30.000 abitanti e identificata dalla scheda rossa, conta 74 votanti su 85. Infine, nella Fascia E, Comuni con popolazione superiore ai 30.000 e fino a 100.000 abitanti (scheda verde), hanno votato 27 elettori su 33.

Come stabilito dalla legge 56/2014, il corpo elettorale è composto esclusivamente da sindaci e consiglieri comunali dei Comuni del territorio lecchese, per un totale di 1.029 aventi diritto al voto.

Le operazioni di voto proseguiranno fino alle ore 23.00 nel seggio unico allestito presso la sala don Ticozzi, in via Ongania 4 a Lecco. L’ultimo aggiornamento sull’affluenza verrà diffuso alla chiusura delle urne. Lo scrutinio è invece fissato per domenica 25 gennaio, con inizio alle ore 8.00, nella medesima sede. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata alle Elezioni provinciali 2026 sul sito istituzionale dell’ente.