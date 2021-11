Elezioni provinciali: ecco i candidati della lista guidata da Marco Passoni

Le elezioni provinciali si terranno sabato 18 dicembre: al voto sindaci, assessori e consiglieri del Lecchese

Ecco i dodici consiglieri della lista che presenta come presidente il sindaco di Olginate Marco Passoni

LECCO – Dal sindaco di Oggiono Chiara Narciso ai colleghi di Dolzago e Carenno Paolo Lanfranchi e Luca Pigazzini passando per l’ex assessore provinciale alla Cultura (ai tempi di Virginio Brivio) Chiara Bonfanti, ora consigliera di minoranza a Imbersago e l’ex sindaco di Sirtori Paolo Negri. E ancora l’assessore ai Lavori pubblici di Osnago, attuale consigliere provinciale con delega all’Istruzione Felice Rocca. Senza dimenticare i consiglieri comunali: da Paola Frigerio, consigliera nella città capoluogo di Lecco a Patrizia Riva, battagliera consigliera di opposizione a Merate, passando per Marco Rossi di Varenna, Milena Mucci di Monticello, Elio Spotti di Introbio e Sara Cipriano di Malgrate.

Sono i dodici candidati della lista “La provincia territorio bene comune” che propone come presidente della Provincia di Lecco Marco Passoni, confermato sindaco di Olginate alle ultime elezioni amministrative.

Questa mattina, sabato, è iniziativa ufficialmente, con il deposito delle firme e di tutta la documentazione necessaria, la campagna elettorale della lista sostenuta da Pd, AmbientalMente, Democrazia è partecipazione e Fattore Lecco.

Si vota sabato 18 dicembre: due i candidati presidenti (Marco Passoni e, per il centrodestra, Alessandra Hofmann, sindaca di Monticello – qui la doppia intervista ai due candidati) e tre le liste presentate (qui l’articolo della presentazione della lista dei sindaci civici).

“Promossa dalle forze progressiste e riformiste – civiche e politiche –, la lista candida al proprio interno amministratori provenienti da tutti i circondari del nostro territorio; coinvolge Sindaci, Assessori e Consiglieri di maggioranza e minoranza, valorizzando le esperienze presenti nei nostri Comuni, partendo dalla coalizione che amministra la città di Lecco fino alle realtà civiche dei paesi di medie e piccole dimensioni – fanno sapere i promotori – Il nostro obiettivo è quello di portare all’interno dell’istituzione provinciale le istanze di tutti i comuni e avvicinare gli organi provinciali ai territori, con una presenza costante negli stessi di Presidente e Consiglieri”.

Non solo. “Quello che ci attende sarà un mandato molto impegnativo: le opportunità che deriveranno dal PNRR, l’appuntamento delle Olimpiadi 2026 e le conseguenti risorse destinate alle nostre infrastrutture, gli investimenti a favore dell’edilizia scolastica, della manutenzione del territorio e della mobilità – per citare solo alcuni degli ambiti su cui la Provincia sarà chiamata a lavorare duramente – devono poter contare su una squadra politicamente coesa, competente e determinata. La scelta di costruire una coalizione di centrosinistra deriva proprio dalla necessità di basare l’agire amministrativo su una visione comune del futuro del nostro territorio”.

Una considerazione a cui segue una promessa: “Da qui al 18 dicembre ci impegneremo non solo per la migliore affermazione possibile della nostra lista, ma anche a convincere tutti gli amministratori locali che, nella sfida per la Presidenza, la candidatura migliore è quella di Marco Passoni, Sindaco che ha già dimostrato le sue capacità ed è già stato premiato e riconfermato dai suoi cittadini. La nostra provincia è un Territorio Bene Comune e noi ce ne prenderemo cura, per lasciarlo alle future generazioni migliore di come lo abbiamo ricevuto.

Componenti della lista:

1 NARCISO CHIARA Sindaco di OGGIONO,

2 LANFRANCHI PAOLO Sindaco di Dolzago

3 PIGAZZINI LUCA Sindaco di Carenno

4 BONFANTI CHIARA consigliere Imbersago

5 NEGRI PAOLO consigliere Sirtori

6 CIPRIANO SARA consigliere Malgrate

7 ROCCA FELICE Assessore Osnago

8 FRIGERIO PAOLA consigliere Lecco

9 ROSSI MARCO ,consigliere Varenna

10 MUCCI MILENA consigliere Monticello

11 SPOTTI ELIO, consigliere Introbio

12 RIVA PATRIZIA consigliere Merate