Elezioni provinciali. Forza Italia: “Hofmann, vittoria della coerenza”

Il Segretario Provinciale di Forza Italia Roberto Gagliardi

“Ora lealtà per Lecco: non perdiamo tempo”

LECCO – Il Segretario Provinciale di Forza Italia, Roberto Gagliardi, commenta il trionfo di Alessandra Hofmann alla Presidenza della Provincia di Lecco, tracciando la linea politica del partito per il futuro del territorio.

“Voglio partire da un grazie sentito a tutti gli amministratori. Vederli lasciare le proprie case, il lavoro e le famiglie per venire a votare testimonia un senso di impegno e dedizione straordinario. L’alta affluenza ci impone però una riflessione: la Legge Delrio ha depotenziato le Province, trasformandole in enti di secondo livello. È una riforma che come centrodestra dobbiamo impegnarci a cambiare: la Provincia deve tornare a essere un’istituzione autorevole, con il giusto riconoscimento e la legittimazione che merita.

Dopo anni in cui l’area dei moderati sembrava ininfluente, oggi Forza Italia è tornata a essere determinante. È un ‘miracolo’ che nasce da uno spirito di squadra unico: es avere dopo otto anni un riferimento in Provincia è il segno che la nostra casa è viva e forte. Noi rappresentiamo l’area Moderata e Liberale, quella che sostiene con convinzione il ‘sì’ ai referendum sulla Giustizia. Siamo l’anima garantista della coalizione e questa coerenza è il nostro valore inconfutabile.

Chi sottovaluta la coalizione di centrodestra, come ha fatto la sinistra in queste settimane, commette un errore politico imperdonabile. Probabilmente la convinzione esagerata di vincere ha annebbiato la loro vista: non ci hanno visto arrivare e la realtà ha smentito i loro calcoli. La nostra compattezza è la loro sconfitta.

Sulla scia di questo successo, guardiamo a Lecco. Non si perda più tempo: il candidato Sindaco va scelto in fretta. Serve una figura che ci rappresenti, capace di portare una ventata di novità ed energia positiva. Ma soprattutto, serve lealtà. Il lavoro di coalizione è indispensabile per il buon governo, ma regge solo se basato sul rispetto reciproco. Forza Italia è pronta: la città non può più aspettare”.