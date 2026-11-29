Il commento del segretario provinciale Roberto Gagliardi al risultato delle elezioni provinciali

“Complimenti ai consiglieri eletti Alessandro Milani e Silvia Bosio, e alla Presidente Alessandra Hofmann”

LECCO – Due consiglieri di Forza Italia, ovvero Alessandro Milani e Silvia Bosio, in consiglio provinciale. Il segretario provinciale degli azzurri Roberto Gagliardi accoglie con grande soddisfazione l’esito delle elezioni a Villa Locatelli dopo lo spoglio delle schede avvenuto questa mattina, domenica 29 novembre.

Di seguito il comunicato

Esprimiamo grande soddisfazione per l’esito delle elezioni provinciali, che confermano il buon lavoro della lista «Casa dei Comuni» e certificano una crescita significativa di Forza Italia, che sarà ampiamente e autorevolmente rappresentata in Consiglio provinciale.

Desidero innanzitutto rivolgere i miei più sinceri complimenti ai consiglieri eletti Alessandro Milani e Silvia Bosio, e alla Presidente Alessandra Hofmann, per l’impegno costante, la passione e la dedizione messi a disposizione del nostro territorio.

Un ringraziamento speciale va alla Segreteria Provinciale per lo straordinario lavoro svolto per conseguire questo incredibile risultato e a tutti gli amministratori che ci hanno accordato fiducia va un immenso e sentito GRAZIE.

La somma dei voti ponderati ottenuti da entrambi restituisce un dato politico inequivocabile: Forza Italia ha triplicato i propri consensi rispetto a due anni fa. Un risultato che parla da solo e che testimonia la vitalità di una segreteria provinciale presente, dinamica e in crescita, capace di coinvolgere amministratori locali che riconoscono nel nostro progetto serietà, credibilità e competenza.

Questo risultato ci consegna anche una responsabilità ancora maggiore nei confronti delle nostre comunità. Come amava ricordare Giorgio La Pira, è il tempo di «costruire ponti e non muri». Il nostro obiettivo è proprio quello di rafforzare una rete di coesione territoriale, mettendo in connessione sensibilità diverse e dando voce alle esigenze di tutti i Comuni della provincia.

Il voto degli amministratori consegna anche un messaggio politico importante: il futuro si costruisce attraverso l’ascolto, il confronto e il protagonismo dei territori. Non servono iniziative solitarie né decisioni calate dall’alto, ma un lavoro condiviso, portato avanti con umiltà, concretezza e autentico spirito di servizio.

Forti di questo risultato, guardiamo ora alle prossime elezioni Politiche, un appuntamento fondamentale per il futuro del Paese. Forza Italia lavorerà affinché anche la provincia di Lecco possa esprimere un proprio rappresentante, un candidato che sia autentica espressione del territorio, delle sue comunità e delle sue esigenze. Crediamo che il nostro territorio abbia energie, competenze e amministratori in grado di dare un contributo importante anche a livello nazionale.

Lo faremo con lo spirito che ci ha sempre trasmesso il nostro Presidente Silvio Berlusconi: «Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince».

Roberto Gagliardi

Segretario provinciale di Forza Italia – Lecco