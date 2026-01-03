Elezioni provinciali, Hofmann deposita la candidatura. Sostegno da 280 amministratori

La Presidente prosegue la campagna elettorale in vista delle elezioni del 24 gennaio

“C ontinueremo ad ascoltare le realtà e i bisogni del nostro territorio”

LECCO – La Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, esprime un sentito ringraziamento agli oltre 280 amministratori che hanno sottoscritto il sostegno alla sua candidatura, protocollata nella mattinata odierna da Claudio Usuelli, suo predecessore alla guida di Villa Locatelli.

Un sostegno ampio e diffuso per la Casa dei Comuni, che attraversa l’intero territorio provinciale dalla Valsassina al Lago, fino alla Brianza e che testimonia la partecipazione e l’attenzione di amministratori provenienti da contesti diversi, accomunati dalla volontà di continuare un percorso di lavoro condiviso.

“La raccolta firme – sottolinea Hofmann – non è stata soltanto un importante supporto formale, ma soprattutto un’occasione preziosa di incontro, confronto e ascolto dei bisogni delle singole amministrazioni locali. Un momento che ha confermato quanto sia fondamentale mantenere un rapporto diretto e costante con i territori della nostra Provincia”.

La presenza di Claudio Usuelli assume un valore particolarmente significativo, richiamando un metodo di lavoro fondato sulla condivisione, sull’attenzione ai territori – a partire dai Comuni più piccoli – e su un’azione amministrativa portata avanti senza distinzioni di natura politica o geografica, nell’esclusivo interesse della comunità provinciale. Un percorso di dialogo che ha permesso di raccogliere istanze, proposte e criticità provenienti dai diversi ambiti territoriali, creando così le basi per una collaborazione concreta e costruttiva.

“Da questo ascolto – prosegue la Presidente della Provincia – nasce la possibilità reale di migliorare i servizi offerti ai Comuni e di rafforzare il ruolo della Provincia come ente di coordinamento, supporto e accompagnamento. Continueremo, quindi, ad ascoltare le tante e belle realtà del nostro territorio. Solo dal dialogo e dalla responsabilità condivisa può consolidarsi una Provincia sempre più vicina ai Comuni e ai cittadini”.

Nei prossimi giorni, Hofmann proseguirà il cammino elettorale fino alle elezioni del 24 gennaio con una serie di incontri territoriali dedicati agli amministratori locali e alle realtà del territorio: