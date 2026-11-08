Elezioni provinciali: il centro sinistra presenta la lista “La Provincia Territorio Bene Comune”

Sabato 28 novembre gli amministratori voteranno per il rinnovo del Consiglio Provinciale

“Per noi la Provincia deve essere davvero una casa dei Comuni: non uno slogan da rispolverare in campagna elettorale”

LECCO – LECCO – Sabato 28 novembre, dalle ore 8 alle 23, si vota per il rinnovo del consiglio provinciale di Lecco. L’elezione per il rinnovo del consiglio provinciale non coinvolge direttamente i cittadini, ma voteranno solo i sindaci e i consiglieri comunali eletti negli 84 comuni della provincia. I singoli voti non hanno tutti uguale peso, ma dipende da quanto il comune rappresentato è popoloso. 12 i consiglieri da eleggere con il nuovo mandato che scadrà nel gennaio 2030.

In vista del prossimo appuntamento elettorale è stata ufficialmente presentata la lista di centrosinistra “La Provincia Territorio Bene Comune”.

La formazione unisce amministratori di comprovata esperienza territoriale, Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali rappresentativi dei diversi ambiti del lecchese: dal Lago alla Brianza lecchese, passando per la Valle San Martino e l’Oggionese. “Un gruppo coeso che mette al centro una visione della Provincia al servizio delle comunità locali, della sostenibilità, delle infrastrutture e della valorizzazione dei beni pubblici e ambientali”, dichiarano dalla lista “La Provincia Territorio Bene Comune”.

La squadra dei candidati

La lista “La Provincia Territorio Bene Comune” vede candidati dodici profili radicati sul territorio e impegnati quotidianamente nei propri Comuni:

Paolo Lanfranchi – Sindaco di Dolzago.

Patrizia Riva – Assessora di Merate.

Gaetano Caldirola – Consigliere comunale di Casatenovo.

Rossella Carlini – Consigliera comunale di Monticello Brianza.

Giuseppe De Luca – Consigliere comunale di Carenno.

Valeria Frigerio – Consigliera comunale di Oggiono.

Pierantonio Galbusera – Consigliere comunale di Olgiate Molgora.

Cristina Masanti – Consigliera comunale di Dorio.

Carmela Palella – Consigliera comunale di Montevecchia.

Gaia Papini – Consigliera comunale di Vercurago.

Lucia Turati – Consigliera comunale di Bosisio Parini.

Manuel Tropenscovino – Consigliere comunale di Ballabio.

Il progetto

“La Provincia Territorio Bene Comune” si ricandida con obiettivi precisi sulle principali questioni che interessano il territorio provinciale: dal futuro del ponte di Paderno alla viabilità, passando dal tema delle scuole superiori e dell’edilizia scolastica, fino alla gestione dei flussi turistici. Questioni che richiedono visione, capacità di programmazione e attenzione alle esigenze di tutti i territori, dai centri maggiori ai comuni più piccoli.

Per noi la Provincia deve essere davvero una casa dei Comuni: non uno slogan da rispolverare in campagna elettorale, ma un’istituzione capace di raccogliere, coordinare e rappresentare le istanze degli amministratori locali, indipendentemente dal loro colore politico. È da questo ruolo di ascolto e raccordo che deve partire il lavoro della Provincia e che ci muoverà nell’azione quotidiana dentro e fuori il Consiglio provinciale.

Nelle prossime settimane prenderanno il via gli incontri con gli amministratori locali del territorio per condividere le priorità programmatiche e raccogliere le istanze delle comunità“, concludono i componenti della lista.