Elezioni provinciali: il centrodestra presenta la lista unitaria “Casa dei Comuni”

Sabato 28 novembre gli amministratori voteranno per il rinnovo del consiglio provinciale

“Una scelta forte, in continuità con il percorso vincente intrapreso nelle scorse tornate”

LECCO – Sabato 28 novembre, dalle ore 8 alle 23, si vota per il rinnovo del consiglio provinciale di Lecco. Il rinnovo del consiglio provinciale non coinvolge direttamente i cittadini, ma voteranno solo i sindaci e i consiglieri comunali eletti negli 84 comuni della provincia. I singoli voti non hanno tutti uguale peso, ma dipende da quanto il comune rappresentato è popoloso. 12 i consiglieri da eleggere con il nuovo mandato che scadrà nel gennaio 2030.

Le segreterie provinciali di Fratelli d’Italia, Lega Italia Federale e Forza Italia hanno annunciato con grande soddisfazione la presentazione della lista unitaria “Casa dei Comuni”: “Una scelta forte, in continuità con il percorso vincente intrapreso nelle scorse tornate, che ha garantito alla Provincia stabilità, competenza e una presenza concreta al fianco dei 84 Comuni lecchesi. Il centrodestra arriva a questo appuntamento più unito e compatto che mai, forte della bellissima e storica vittoria alle amministrative di Lecco, che ha dimostrato come, quando è unito, il centrodestra non solo vince, ma sa governare bene e intercettare il sentimento reale dei cittadini e degli amministratori”.

“Con “Casa dei Comuni” vogliamo proseguire l’ottimo lavoro svolto finora dal centrodestra lecchese sotto la guida della Presidente in carica Alessandra Hofmann, alla quale confermiamo il nostro sostegno pieno, leale e convinto. Casa dei Comuni non è solo un nome, è un metodo. È l’idea di una Provincia che è davvero la casa di tutti i Sindaci, senza distinzione di colore politico, ma con una chiara identità di buon governo. È la comunità di intenti del centrodestra che diventa governo del territorio: serio, responsabile, radicato e in costante collegamento con Regione Lombardia e con il Governo Nazionale. Il modello “Lecco” funziona e andremo avanti così. La lista è composta da amministratori locali di esperienza, espressione capillare di tutto il territorio provinciale. Avanti insieme”.

Casa dei Comuni

Mattia Micheli (Abbadia Lariana), Stefano Simonetti (Valgreghentino), Luca Caremi (Calolziocorte), Silvia Maria Gisella Bosio (Calolzio), Paolo Alessandro Milani (Airuno), Martina Gilardi (Galbiate), Michele Peccati (Malgrate), Antonio Leonardo Pasquini (Casargo), Ivan Raveglia (Monte Marenzo), Florinda Rotta (Lecco), Alessandra Biasiotti Mogliazza (Perledo), Gabriella Amadei (Oliveto Lario).