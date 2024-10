Elezioni Provinciali. La soddisfazione di Forza Italia per l’elezione di Silvia Bosio

LECCO – Il positivo esito delle elezioni provinciali per il centrodestra lecchese ha premiato soprattutto il lavoro di un gruppo coeso che ha visto iscritti, attivisti e amministratori comunali di Forza Italia impegnarsi sul territorio per centrare l’obiettivo che stava davvero a cuore al Segretario Provinciale Roberto Gagliardi e cioè poter eleggere in Provincia Silvia Bosio, consigliere comunale di Calolziocorte, per tornare ad avere un’autorevole rappresentanza in consiglio provinciale come non era accaduto negli ultimi anni.

A lei sono giunte le felicitazioni dei vertici del partito di Silvio Berlusconi e di tutta la Segreteria che ha convintamente sostenuto la sua candidatura sponsorizzandola e richiedendo il voto decisivo dei suoi colleghi per farla entrare in consiglio provinciale a rappresentare le idee e i valori di quel partito che Roberto Gagliardi ha saputo risollevare nei consensi nei nostri comuni e alle europee ma ora anche a livello provinciale.

Non poteva mancare la dichiarazione della diretta interessata che dopo essere stata eletta a pieni voti nel consiglio comunale di Calolziocorte ha registrato un altro lusinghiero successo con la sua elezione anche a Villa Locatelli, che dovrà gestire il territorio provinciale nei prossimi anni. È infatti con grande soddisfazione che Silvia Bosio commenta il risultato raggiunto alle elezioni provinciali, affermando con convinzione che “Finalmente, con l’elezione del consiglio provinciale, Forza Italia ha riconquistato il ruolo che le spetta anche nell’ambito di questo organo territoriale e rafforzato la propria posizione in tutta la Provincia. Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra, e perciò desidero dire il mio sentito “grazie” a tutti coloro che mi hanno sostenuta, dagli elettori ai membri della dirigenza del partito”.

Si associa all’entusiasmo delle dichiarazioni della neo-eletta consigliera, anche il segretario provinciale di Forza Italia Roberto Gagliardi che, nel complimentarsi con quest’ultima e con tutto il gruppo per il grande risultato ottenuto, augura a Silvia Bosio un buon lavoro, orgoglioso che Forza Italia abbia finalmente ottenuto anche in Provincia una adeguata rappresentanza e pari dignità rispetto ai propri alleati con cui si è condiviso, uniti, questo percorso che ha portato alla riconferma del centro destra a guida del consiglio provinciale lecchese e giocherà certamente a favore dell’attività che sarà assicurata alla coalizione in vista delle ormai vicine elezioni per il rinnovo del consiglio comunale a Lecco, che vogliono riportare a guida della città un rappresentante di quella coalizione politica che già governa a Roma e in Regione Lombardia.