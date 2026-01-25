Elezioni provinciali. Orizzonte per Lecco risponde al PD: “Fallimentare linea politica”

LECCO – Orizzonte per Lecco del candidato sindaco di Lecco Mauro Fumagalli risponde al segretario provinciale del PD Manuel Tropenscovino che, in merito alle elezioni provinciali, ha accusato i tre consiglieri del gruppo di “poca chiarezza e di essersi dimostrati la quinta colonna della destra, non andando a votare o votando direttamente di là”

“Vedo che il giovane segretario provinciale del PD, di fronte alla sua fallimentare linea politica che in altri tempi avrebbe richiesto una ben chiara e concreta assunzione di responsabilità, si perita ancora una volta, a sproposito e in maniera inutilmente offensiva, di evocare Orizzonte per Lecco. Peccato per lui – ha detto Mauro Fumagalli -. Se accettasse un consiglio, ma dubito, gli suggerirei di non perdere tempo a cercare un improbabile incasellamento mio e di Orizzonte per Lecco nell’attuale schema bipolare – tra l’altro tanti suoi compari ci vorrebbero accreditare all’opposto – sarebbe più produttivo invece, per lui e i suoi amici, occuparsi davvero delle migliaia di cittadini che, come me e Orizzonte per Lecco, hanno da tempo capito che quello schema non funziona per niente, e di conseguenza si comportano e si comporteranno al momento del voto”.