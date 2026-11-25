Al centro del confronto scuole, mobilità e inserimento lavorativo mirato

Lavelli: “Dibattito nel merito e di qualità”

LECCO – “Siamo molto soddisfatti dell’incontro che si è tenuto martedì 24 novembre al Lecco Hostel con i rappresentanti delle liste che si presentano alle elezioni provinciali di sabato 28 novembre”, commenta il direttivo provinciale di Azione Lecco, promotore dell’iniziativa.

Una serata partecipata che ha visto confrontarsi sui temi delle scuole provinciali, della mobilità e dell’inserimento lavorativo mirato i candidati Manuel Tropenscovino e Patrizia Riva per la lista Provincia Territorio Bene Comune, Mattia Micheli per la lista Casa dei Comuni Hoffman Presindente e Cesare Colombo ed Elena Codara per la lista dei Civici per la Provincia.



A moderare l’incontro Eleonora Lavelli, segretaria provinciale di Azione insieme ad Alberto Locatelli del Direttivo provinciale del partito, che – a partire da storie concrete che riguardano i cittadini lecchesi – hanno dato la parola ai relatori, dando il via a un dibattito nel merito e di qualità.

Per quanto concerne la manutenzione delle scuole provinciali Mattia Micheli ha fatto presente i lavori svolti grazie al PNRR, per esempio all’istituto Bertacchi, chiarendo che per il futuro occorrerà reperire modalità di finanziamento durature. Elena Codara e Manuel Tropenscovino hanno però evidenziato la necessità di una programmazione decennale per non affrontare le carenze strutturali delle scuole a spot. Patrizia Riva ha sottolineato le difficoltà legate all’Apaf che gestisce il CFPA di Casargo e Cesare Colombo ha espresso un’attenzione particolare per l’orientamento degli studenti.

Parimenti, rispetto alla mobilità del territorio, Mattia Micheli ha rivendicato l’ascolto e compartecipazione della provincia nelle opere che servono ai comuni e ha evidenziato l’avvio del tavolo sulla mobilità, con anche Trenord, TPL e camera di commercio.

Dall’altra parte Patrizia Riva ha evidenziato come il servizio bus sia abbia ancora risultati alterni e molte corse vadano deserte e Manuel Tropenscovino ha apprezzato l’inserimento di un bus verso la Valsassina ma anche la necessità che il servizio venga potenziato e possa essere affidabile e utilizzato da più utenti. Cesare Colombo ha invece ricordato il lavoro fatto con la provincia per il progetto Navibus che vede l’integrazione di gomma e navigazione per alleggerire il carico di turisti su Varenna e collegare Lecco a Bellagio.

Presenti dal pubblico anche i consiglieri provinciali uscenti Antonio Pasquini (casa dei comuni) e Gaetano Caldirola (provincia territorio bene comune) e i candidati Gaia Papini e Egidio Galli, rispettivamente della lista Provincia Territorio Bene Comune e Civici Per la Provincia